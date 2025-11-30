ಮೈಸೂರು: ಬಡ ಅಲೆಮಾರಿ ದಂಪತಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಡಿಸಿಪಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್
ಮಗಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಡ ದಂಪತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 30, 2025 at 9:58 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಏಕಲವ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಅಲೆಮಾರಿ ದೊಂಬಿದಾಸ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು ನಗರ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಎನ್.ಆರ್. ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಳವಾರ ಅವರು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು.
ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ದಂಪತಿ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಅವರಿವರ ಬಳಿ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಲ ಸಿಗದೇ, ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದೆಂದು ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲೇ ಕಿತ್ತುತಿನ್ನುವ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಯಾರೂ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಪರಿತಪಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವು ಅಲೆಮಾರಿ ಮುಖಂಡ ವೆಂಕಟೇಶ ಎಂಬವರಿಂದ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ದಸಂಸ) ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರು, ಅಲೆಮಾರಿ ದಂಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಕುಟುಂಬವು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾನಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದಸಂಸ ಮುಖಂಡರು ದಂಪತಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಡಿಸಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, ಎನ್.ಆರ್.ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ತಳವಾರ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಶುಭಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ತಳವಾರ ಅವರು ವಧುವಿನ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ 200 ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಬಡವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ದಸಂಸದ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಮದುವೆಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಸಿಪಿ ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ತಳವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನೂತನ ದಂಪತಿಯ ಪೋಷಕರು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಸಂಸ ಮುಖಂಡ ನಿಂಗರಾಜ್ ಮಲ್ಲಾಡಿ, ''ಅಲೆಮಾರಿ ಕುಟುಂಬದವರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯ ದಂಪತಿ, ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದಸಂಸ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಡಿಸಿಪಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
