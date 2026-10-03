ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಸಂಕಷ್ಟ, ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ: ಕೇಂದ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಮನವಿ
ಬರದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 3, 2026 at 4:07 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಡಾ.ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಅಂತರ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡಕ್ಕೆ (IMCT) ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗೃಹಕಚೇರಿ ಕೃಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡ ಅತ್ಯಂತ ತೀವ್ರವಾದ ಬರಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು, ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಲೆಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಒಣಗಿಹೋಗಿವೆ. ಮಳೆಯಾದಾಗ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಯೂ ಒಣಗಿಹೋಯಿತು. ಇಂದು ನೀವು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಪದೇ ಪದೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಬರಗಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವು ಬಾರಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
47.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರದಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬರಗಾಲ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಈಗ ತನ್ನ 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 217 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ 177 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 47.09 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವು ₹46,324.50 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯವು 101 ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (NDRF) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹3,705.30 ಕೋಟಿ ನೆರವು ಕೋರಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪೂರಕ ಮನವಿಯು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 76 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ₹3,437.34 ಕೋಟಿ ನೆರವನ್ನು ಕೋರಿತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಎರಡು ಮನವಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾದ 177 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ₹7,142.64 ಕೋಟಿ ನೆರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.
ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ'ಯಲ್ಲಿ (Manual for Drought Management) ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ, ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಘೋಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಪಿಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಾವು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಮನವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ ಅವರು, ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
209 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: 2026ರ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.35ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ 551 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದು 1956ರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೈಋತ್ಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 30 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು 240 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 209 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಮಟ್ಟದ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿಯಲು ತಾವೂ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ನೆಲಮಟ್ಟದ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಆತಂಕದ ವಿಷಯ: ಬರಗಾಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಇತರ ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ, 227 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದ 720 ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ 861 ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 2,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ನಿಧಿಯಿಂದ ₹306 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲಭ್ಯತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳಾಗಲಿವೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಬಾಧಿತ ರೈತರಿಗೆ ₹2,500 ತಕ್ಷಣದ ನೆರವು: ಬಾಧಿತ ರೈತರಿಗೆ ತಲಾ ₹2,500ಗಳಷ್ಟು ತಕ್ಷಣದ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಮೇವಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯವು 'ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ'ಯ (PMFBY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 37.50 ಲಕ್ಷ ರೈತರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿತ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ: ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೊದಲ ಎರಡು ಮನವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 177 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಂತರ ಬರಪೀಡಿತವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 40 ತಾಲೂಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವೇಳೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡವನ್ನು (IMCT) ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಬರದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ ಒಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಪ್ರದೇಶವು ಸುಮಾರು 55 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗಳಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಪರಿಹಾರವು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕೆಂಬ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತೆಯು ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಬಿಐ (RBI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ವಯ ಬರಪೀಡಿತ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರ ತಂಡವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋರಿತು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಕಾಲಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬರದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಂಡವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾನದಂಡವನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ, ರೈತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೆರವು ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು.
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