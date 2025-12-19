ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿ, ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ?: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್
ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 19, 2025 at 1:12 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಮಾಡಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ, ಊಟ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನೋ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದು ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಶಾಸಕ, ಸಚಿವರ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಊಟ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಅವರು ಕರೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಹೊರಗಿನವರು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮಂಡನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಕೂಡಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪಿತಾಮಹ ಎಂಬ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡೋಣ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ತನಿಖೆಗೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿವೇಶನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಹೋಗಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ತನಿಖೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಏಕೆ ಕುತೂಹಲ?: ನಮ್ಮ ಡಿನ್ನರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ? ಇವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಲೀಂ ಅಹ್ಮದ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಅಧಿವೇಶನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಲಾಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಅವರು ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಬಿಲ್ ಪಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂನತೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿ. ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಲಂಚ್, ಡಿನ್ನರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರ. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು. ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಬಾಳು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದರು.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಲೂಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು ದಾಖಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಟೀಕೆ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
