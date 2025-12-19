ETV Bharat / state

ಉತ್ತರಕನ್ನಡ: ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ; ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಗೋಕರ್ಣದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅಂಕೋಲಾದ ಆಂದ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕಾರವಾರ: ರಾಜ್ಯದ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಗೋಕರ್ಣದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಅಂಕೋಲಾದ ಆಂದ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆತ್ಮಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

ರಾಹುಕಾಲದ ಬಳಿಕ ಆಂದ್ಲೆಗೆ ಆಗಮನ: ಗೋಕರ್ಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಅಂಕೋಲಾದ ಆಂದ್ಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 'ರಾಹುಕಾಲ' ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಮನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ರಾಹುಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ ಅವರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಯು ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.

​ಹಳೆಯ ನಂಟು ಮತ್ತು ಪವಾಡ: ​ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸತತ 3 ತಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ತಾಯಿ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಗಾರ ನೀಡಿ ಹರಸಿದ್ದಳು. ​ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

​ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಎಳ್ಳು ಅಮವಾಸ್ಯೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಇಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

​ಹಿಂಗಾರದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ: ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ​ಆಂದ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇವಿಯು 'ಹಿಂಗಾರ'ದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೇವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಆಕೆಯ ಮುಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಹಿಂಗಾರವು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗುವುದಿದ್ದರೆ, ದೇವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.

