ಇಂದು ಅಂಕೋಲಾದ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ: ವಿಶೇಷ 'ಹಿಂಗಾರ' ಪ್ರಸಾದದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಅಂಕೋಲಾದ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 19, 2025 at 11:43 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಂದು ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂದ್ಲೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಹುದಿನದ ಕನಸಾದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 'ಹಿಂಗಾರ' ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಂ ಭೇಟಿಯು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹಿಂಗಾರದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ: ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಂದ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇವಿಯು 'ಹಿಂಗಾರ'ದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಭಕ್ತರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದೇವಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಆಕೆಯ ಮುಡಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟ ಹಿಂಗಾರವು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಡವಾಗುವುದಿದ್ದರೆ, ದೇವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.
ಹಳೆಯ ನಂಟು ಮತ್ತು ಪವಾಡ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸತತ 3 ತಾಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದು ತಾಯಿ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಹಿಂಗಾರ ನೀಡಿ ಹರಸಿದ್ದಳು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಡಿಕೆಶಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. "9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ದೇವಿ ನೀಡಿದ್ದ ಅಭಯದಂತೆಯೇ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಾಲರಾತ್ರಿ ಎಳ್ಳು ಅಮವಾಸ್ಯೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಇಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗದೀಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಗೋಕರ್ಣದ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೇಟಿ ಇನ್ನು ಖಚಿತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, "ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಾಯಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಈ ದೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿಯಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
