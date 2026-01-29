ETV Bharat / state

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಕನಕೋತ್ಸವ' ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ 'ಕನಕೋತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಈ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

DCM DK SHIVAKUMAR ಕನಕಪುರ ಕನಕೋತ್ಸವ RAMANAGARA ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​
ಅಂಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನಳಾದ ದೇವಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 29, 2026 at 1:32 PM IST

ರಾಮನಗರ: "ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಪಸರಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕನಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

"ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜತೆಗೆ ಮನೆಗೊಂದು ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕನಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಕನಕೋತ್ಸವ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ಜನವರಿ 28ರಂದು ಶುರುವಾದ ಕನಕೋತ್ಸವ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಂಗಗೀತೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಜೆ ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರುಗಿತು.

ಹಾಗೆಯೇ, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಮಾಡಿ ನಾಡದೇವತೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಂತರ ದೇವಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ಸ್ಯಮೇಳ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾನಪದ ಅಥವಾ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಗೀತೆಗಳ ಸಮೂಹ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಜತೆಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆದವು.

ಶುಕ್ರವಾರ (ಜನವರಿ 30ರ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನಕೋತ್ಸವ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸಂಜೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂಜೆ ಪುರುಷರ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೆಹಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕನಕೋತ್ಸವ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜನವರಿ 28 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ವರೆಗೆ ಟೆನಿಸ್ ಬಾಲ್, ವಾಲಿಬಾಲ್, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಕಬಡ್ಡಿ, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಿನಿ ತಾರೆಯರು, ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಾಯಕರು ಜನವರಿ 30, 31 ಹಾಗೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರ ಸಂಜೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.

DCM DK SHIVAKUMAR
ಕನಕಪುರ ಕನಕೋತ್ಸವ
RAMANAGARA
KANAKOTSAVA

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

