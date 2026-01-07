ಹಾವೇರಿ: ವಲ್ಡ್ ಪವರ್ಗಿಂತ ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು: ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಆರು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 7, 2026 at 9:15 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ವಲ್ಡ್ ಪವರ್ಗಿಂತ ವರ್ಡ್ ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಡಿಸಿಎಂ: ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಆರು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 13,945 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳು ದೊರಕಿವೆ: ಬರಗಾಲದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಿರೀ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರಗಾಲ ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ. 70 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 13,945 ಸೀಟು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಎಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್: ಈಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಸುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಹೋರಾಟದ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮಹದಾಯಿ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೊಣ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಗೋವಾ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಈಗ ಜನರ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ; ಮಹಾದಾಯಿ, ಕೃಷ್ಣಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡೋಣಾ. ಭದ್ರಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅನುದಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಕೊಟ್ಟು ಮಾತನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ, ಅದನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಿಕೆಶಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
