ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಶುಕ್ರವಾರ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು.
Published : February 14, 2026 at 9:10 AM IST
ತುಮಕೂರು: "ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ತಿಪಟೂರಿನ ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, "ನಾನು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1-2 ವರ್ಷ ತಪ್ಪಿರಬಹುದಷ್ಟೇ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇರಲು ಅನಾನುಕೂಲವಿದೆ. ನಾಡಿದ್ದು (ಫೆ.15) ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಇದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಮರಕ್ಕೆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅವರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ದೇವರ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ಜನರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು 1 ಸಾವಿರ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ದಿನ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಗವಂತ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವುದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 230 ಅಣ್ಣೆಕಟ್ಟೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾಂ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಭೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಭವನ ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೊರಿಸಬೇಕು. ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಗಳ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗುರು ಭವನ ಕಟ್ಟಲು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಠ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನನಗೂ ಅಜ್ಜಯ್ಯನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ, ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು, "ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರು ಆಡಿಕೊಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲವರು ನೀನು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಜಾತಿಯವನ್ನು ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಕ್ತ, ಹಾಗೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಶ್ರೀಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಶಾಪ ಹಾಗೂ ವರ ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಗಾರಿ ಭಾರಿಸಿ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ: ಮೂರು ದಿನ ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ