ಬೆಂಗಳೂರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಕುರಿತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಯೋಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುರಿತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 14, 2025 at 7:34 PM IST

2 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಂಗಳೂರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶ, ಗುರುತು, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ ಹೊರತು ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸವಾಲುಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ 1000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. 10,000+ ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5,000+ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ: ಬೃಹತ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಡಿ, ಕೇವಲ ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 1,637 ಕೋಟಿ ರೂ. ತನ್ನದೇ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ 50 ವಾರ್ಡ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್​ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಬದ್ಧ: ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಸಿಎಸ್ ಬಿ - ಕೆಆರ್ ಪುರಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಲೆವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್, ನಾಗರಿಕರು - ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವವೇ ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ: ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಮಜುಂದಾರ್ ಪದೇ ಪದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು?. ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಯೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಅನಾಹುತ ಆಗಿವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಂದು‌ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ ಅವರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ?. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದಲೇ ಈ ಕಡೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಯುಎಸ್ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ: 16 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

