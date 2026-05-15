'ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ': ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ 22ನೇ ಸಿಎಂ ಸಿ. ವಿಜಯ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋನ್​ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ.
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 1:22 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು/ಮುಂಬೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್​​ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಅವರು ಗುರುವಾರ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ, ಸಹಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೂ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, 'ನೀವು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದರು.

'ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇತ್ತು ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಸಿಎಂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ: ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ವಿಜಯ್​ ಸಿಎಂ ಆದ ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ, 'ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದರು.

ಹಾಗೇ, 'ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವು ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕೆ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್​ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು.

