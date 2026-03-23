ಸಮರ್ಥ್​ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಜನಸೇವೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಮರ್ಥ್​ ಶಾಮನೂರು ಅವರ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM Siddaramaiah, DCM D. K. Shivakumar celebrated by raising Samarth's hand
ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : March 23, 2026 at 3:30 PM IST

Updated : March 23, 2026 at 3:56 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಜನಸೇವೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೆಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಶಾಸಕ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ದಾವಣಗೆರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಸೀಟು. ಶಾಮನೂರು ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ನಾಮಪತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕರ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

CM Siddaramaiah, DCM D. K. Shivakumar filed Samarth's nomination papers
ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಮೃತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ : ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ : ನಾವು ಆ ಜಾತಿ, ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಪಕ್ಷ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ಎಂದರೆ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಮೃತರಾಗುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಟಿಯವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಳೆದ ಮೂರು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 1 ಇಲ್ಲ, 2 ರಂದು ನಾನು‌ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಮೀರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂಡಾಯ ಶಮನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

CM Siddaramaiah and DCM D K Shivakumar celebrated after Samarth filed his nomination
ಸಮರ್ಥ್ ಅವರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ- ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ : ಸಮರ್ಥ್​ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಪರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇದೆ.‌ ಯಾವುದೋ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. ಸಮರ್ಥ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಶಾಸಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಈಶ್ವರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈಗಾಗಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟು ಹಾಕಬೇಡಿ. 40-50 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ‌. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸಮರ್ಥ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಶಾಮನೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಾವು ಸಮರ್ಥ್​ಗೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ. ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕೆಪೆಬಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರ ಅವರು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸಮರ್ಥ್​ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ. ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಇರೋ ಕಮಲವನ್ನು ಕೆಸರಲ್ಲೇ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ನಾವು ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಲ. ಮೈಸೂರು, ವಿಜಯಪುರ ಕೋತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

