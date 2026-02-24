ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಲ್ವಾ?, ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇ ಗೂಟ ಹೊಡೆದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತದೆ?: ಡಿಕೆಶಿ

ETV Bharat / state

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ‌.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬೆಳೆಯಬೇಕಲ್ವಾ?.‌ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ‌.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
Published : February 24, 2026 at 4:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಹೊಡೆದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತೆ? ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ‌.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ಪೇಪರ್​​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಪತ್ರ ಇನ್ನೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ?. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಂಎಲ್​ಎನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಆಗೋದ್ರು ಅಲ್ವಾ?. ಆದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದ್ರು, ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಎಂಎಲ್​ಎ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಮಂತ್ರಿ ಆದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?. ನಾನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ 36 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ?. ಹೊಸಬರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡೋದು.‌ ಹೊಸಬರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?. ಹೊಸ ಜನರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?.‌ ಅವರು ಕೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ ಶಿಪ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗ ಶಾಸಕರ ಇಂಗಿತಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್​ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್​ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಕೂಲಿ ಮೊದಲು ಪರಮೇಶ್ವರ್​​ಗೆ ಕೊಡಿ" ಎಂಬ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತಿಗೆ, ಅವರು ಒಂಥರಾ ದೊಡ್ಡೋರು ಎಂದರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.‌

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಂ‌.ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿಯೇ ಬಂದವರು. ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಸಚಿವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ-ಮೊಯ್ಲಿ: ಹಿರಿಯರು–ಕಿರಿಯರು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಸಚಿವರಾಗಬಹುದು. ಈಗಿನ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿಯೂ ಮೆರಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬಹುದು. ಮೆರಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾಖಲೆ, ಜನರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪಾತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಸಚಿವರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನನ್ನನ್ನು ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಚಿವನಾದೆ, ಅದೂ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವನಾದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಬೇಕು, ಹಳೆ ಬೇರುಗಳೂ ಬೇಕು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು ಅವರ ಆಶೆ–ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಿಕೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಪುನರ್‌ರಚನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

