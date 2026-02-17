ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಚಿಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

daycare center
ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 1:02 PM IST

2 Min Read
ಹಾವೇರಿ: ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರಂತೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ‌ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಇತ್ತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸುವುದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕೆಲಸದೊತ್ತಡ.. ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತಾಯಂದಿರು ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು.

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್​​ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ನೌಕರರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹಾವೇರಿಯಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಾಯಂದಿರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿ ಜೀವಗಳಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಸಿನ ಮನೆ ತೆರೆದಿದೆ‌. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳಾ‌ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಭವನ ಮತ್ತು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ತಾಲೂಕು ಹನುಮರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್​ಗೆ ಬರುವ ಮಹಿಳಾ ತಾಯಂದಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆ‌ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Children in daycare center
ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಳಳು (ETV Bharat)

ಕೂಸಿನ‌ ಮನೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ?: ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್​ಜಿಓ)ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ‌ನೀಡುತ್ತಿದೆ‌. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೇರ್ ಟೇಕರ್​ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ 9.30ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ‌ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಆಟವಾಡಲು ವಿಷಮುಕ್ತ ಆಟಿಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಜಾರುಬಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಮಲಗಲು ತೊಟ್ಟಿಲು ಹೈಟೆಕ್ ಬೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮೂತ್ರ, ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಶೌಚಾಲಯವಿದೆ‌. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಘು ಆಹಾರ, ಹಾಲು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಗಂಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದ್ರವ ಆಹಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಘು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ‌ ಲಘು ಆಹಾರ‌ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ‌.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ಕೂಸಿನ‌ಮನೆಗಳು ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ‌ ನೌಕರರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ‌ ಬರುವಾಗ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ತಿರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯೇ ಲಕ್ಷ್ಯ. ಇತ್ತ ಕೆಲಸದ‌ೆಡೆ ಗಮನ ನೀಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೂಸಿನ‌ಮನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.

Play equipment at the daycare center
ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ (ETV Bharat)

"ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಕೂಸಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಂದ‌ ಅನುಭವವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೇರ್ ಟೇಕರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು‌ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೂಸಿನ‌ಮನೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪೂಜಾ.

