ETV Bharat / state

ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಡೇ ಕೇರ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ

ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಡೇ ಕೇರ್ (ಕ್ರೆಚ್ ಕೇಂದ್ರ) ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಡೇ ಕೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮೈಸೂರು : ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?. ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಆಟ ಆಡಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೀಗ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ದೂರ ಮಾಡಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ಸಮಾವೇಶಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗವು ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಡೇ ಕೇರ್ (ಕ್ರೆಚ್ ಕೇಂದ್ರ) ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಲಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ತುಸು ನೆಮ್ಮದಿ ತರಿಸಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಡೇ ಕೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 580 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ 87 ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೆಚ್ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆಯ ಪೂರ್ಣ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸೂತಿ ರಜೆಯ ನಂತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ, ಮನಶಾಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ರೆಚ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಯಂದಿರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಆಲೋಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ? ನರ್ಸಿಂಗ್ ಲೌಂಜ್, ಡೈಪರ್ ಬದಲಿಸುವ ಸ್ಥಳ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಪಾಡ್ಸ್‌, ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಕಾರ್ನರ್, ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಲು ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್, ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ನರ್ ಇದೆ.

ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ದೈಹಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಸಂವೇದನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಲಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುಂಟೂರು ವಿಭಾಗದ ಡಿಆರ್​ಎಂ ಹಾಗೂ ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಧೇಷ್ಣಾ ಸೇನ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡೇ ಕೇರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋಪಕರಣಗಳು (ETV Bharat)
ಶುಲ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ:

ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ : ₹500 (ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ)
ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ : ₹1,500
ಅರ್ಧ ದಿನದ ಶುಲ್ಕ : ₹1,000
ಮೊದಲ ಅವಧಿ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ ಮ. 1:30 ಗಂಟೆ
ಎರಡನೇ ಅವಧಿ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕ: ₹4,200

ಈ ಕುರಿತು ವಿಭಾಗೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಗಿರೀಶ್ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಕಲಗೊಂಡ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇವೆರಡು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಡೇ ಕೇರ್ ಓಪನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಡೇ ಕೇರ್ (ETV Bharat)

ಡೇ ಕೇರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಕೆ. ಎಂ. ಅಕ್ಷತಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಡೇ ಕೇರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹೆಚ್ಚಾದ ತಾಪಮಾನ : ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದ ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

TAGGED:

RAILWAY EMPLOYEES
MYSURU DIVISIONAL OFFICE
ಡೇ ಕೇರ್
MYSURU
DAY CARE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.