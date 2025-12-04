ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ದುಸ್ಥಿತಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗುವ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 4, 2025 at 10:33 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಹೈಟೆಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಈ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗದೆ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸೊರಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಿಟಕಿಗಳ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿಗೂ ಗೇಟ್ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ತುಂಬಾ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ. ಉಪಕರಣಗಳು ಧೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿವೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಒಡೆದಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ನೂತನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಗಂಗಾಧರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಯುವಜನ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮೈದಾನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು, ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
"ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯವರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅಡಗುತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ, ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಜನರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವರಮನೆ ಗಿರೀಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
"ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ, ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹಾಳುವ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಕೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಗೇಟ್ ಹಾರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಉಳಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಶವ್ ಎಂಬವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕುಸಿದ ಕಾರವಾರ ನೂತನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೂಫ್: 190 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರೋಪ