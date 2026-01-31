ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ರೈತನ ಮಗಳು

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಹದಿಮೂರನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್‌ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋಟ್​ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

DAVANGERE UNIVERSITY CONVOCATION
ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯನ ಎನ್.ಬಿ. (ETV Bharat)
ದಾವಣಗೆರೆ: ರೈತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಸಾಧಿಸುವ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಳು.

ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಥಾವರ್‌ಚಂದ್ ಗೆಹಲೋಟ್​ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

Davangere University Convocation
ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯನ ಎನ್.ಬಿ. (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟು ಏಳು ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಾಣಿಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (ಎಂಕಾಂ) ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯನ ಎನ್.ಬಿ. ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರೆ, ಇತ್ತ ಹಣ್ಣಿನ‌ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಉಝ್ಮಾ ಬಿಇಡಿ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.

ಇದಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 2024-25ರ ಸಾಲಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಸ್ನಾತಕ ಪದವೀಧರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10,684 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

Davangere University Convocation
ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಯನ ಎನ್.ಬಿ. (ETV Bharat)

ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿ ನಯನ: ಸಣ್ಣ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ಕುಟುಂಬವಾದ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭರಮಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿಯಾದ ನಯನ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿವಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಕಾಂ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 13ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಳು.

ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಯನ ದ್ವಿತೀಯ ಇಲ್ಲವೇ ತೃತಿಯ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಚ್ಚರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಘಳಿಗೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುವೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಓದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವೇ ಕಾರಣ. ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಯನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: "ಜಿಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿವಿಗೆ ಬರಲು ದೂರ. ಹಾಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 3-4 ಘಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಅಂದೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ" ಎಂದು ನಯನ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರೂ ಕೂಡ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Davangere University Convocation
ಬಿಇಡಿ ಪದವೀಧರೆ ಉಝ್ಮಾ (ETV Bharat)

ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಗಳಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಬಿಇಡಿ ಪದವೀಧರೆ ಉಝ್ಮಾ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.‌ ಉಝ್ಮಾ ತಂದೆ ಹಣ್ಣಿನ ‌ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಉಝ್ಮಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸದ್ಯ ಸಿಇಟಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಿಇಡಿ​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಓದಿಸಿದರು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವೇ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ. ನಿರಂತರ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದಿನ ಪಾಠ ಅಂದೇ ಓದುವುದು, ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಕೇಳುವುದು.. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಓರ್ವ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಅವರ ಪಾಲು ದೊಡ್ಡದಿದೆ" ಎಂದು ಉಝ್ಮಾ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Davangere University Convocation
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಚಂದನ್ (ETV Bharat)

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹುಡುಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಐಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಂದನ್ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವರ ತಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರ ವರದಿಗಾರರಾಗಿದ್ದು, ಪುತ್ರನ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಚಂದನ್ ಇತರರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ಧಾನೆ.

"ಐಮಂಗಲದಿಂದ ವಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವೆ. ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕನಾಗಿದ್ದು, ಪೇಪರ್ ಹಾಕ್ತಾ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿತರಕನಾಗಿ, ಅರೆಕಾಲಿಕ ವರದಿಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಪಿಹೆಚ್‌ಡಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. ತಂದೆ ಕೂಡ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

