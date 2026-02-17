ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಪಿಯಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಧಿತ ಬಾಲಕ: ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ SP
ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 17, 2026 at 8:15 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷದ ಮಗ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಪಿಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಅನುಷಾ ದಂಪತಿಯ ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಹಿತಾರ್ಥ್ ಇಂದು ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ. ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ತೆಕ್ಕಣ್ಣನವರ್ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಹಣ್ಣಿನ ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಹಿತಾರ್ಥ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಖಾಕಿ ತೊಟ್ಟು ಸಂತಸಪಟ್ಟ. ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶಿಸ್ತು ತೋರಿಸಿದ. ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಪ್ರಭು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ, ಮಗನಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಣಿಪಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಬಾಲಕ ತನಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರ ಮಧ್ಯೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಮಗುವಿನ ತಂದೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಂತೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಆಸೆಯಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿತಾರ್ಥ್ನನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿತಾರ್ಥ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಜ್ವರ ಬಿಟ್ಟೂ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆವು. ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆಯಾಗತೊಡಗಿತು. ಉಡುಪಿ ಮೂಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಸದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮುಖನಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಪ್ರತಿ ಪೋಷಕರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಗು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಮಗನನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರಭು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಗುಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪೋಷಕರು ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಮಗನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ದಂಪತಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಗುಣಮುಖನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಪಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು, ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
