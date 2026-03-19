ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮತದಾರರ ಬೇಡಿಕೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯಾನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮರಿಚೀಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : March 19, 2026 at 2:32 PM IST|
Updated : March 19, 2026 at 2:39 PM IST
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ, ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮರಿಚೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ದಿ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ತೆರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಈ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಮತ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂದುಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರೇ ಹೆಚ್ಚು : ಹಳೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೀಗೆ ಅಂದೇ ದುಡಿದು ಬಂದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 - 80 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೈಟೆಕ್ ಉದ್ಯಾನವನ, ಹೈಟೆಕ್ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಹಾಗೂ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗಾಗಿ ಜನ ದಶಕಗಳಿಂದ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ದಾಟಿ ಸಿಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರು, ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮರಿಚೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸರಿಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ನೋವು ಆರಂಭವಾದರೆ ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೆರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂದ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೈಮರೆತು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡ್ತಿವಿ ಎಂಬ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಮತದಾರರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವವರೇ ಇಲ್ಲ : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಭಾಗದ ಭಾಷಾ ನಗರ, ಆಜಾದ್ ನಗರ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್, ಮೊಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಜೋಹರ್ನಗರ, ಮೆಹೆಬೂಬ್ ನಗರ, ಶಿವ ನಗರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಮ್ ನಗರ, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಅಜಾದ್ನಗರ, ಇತ್ತಾ ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಬುದ್ಧಬಸವನಗರ, ಮಿಲತ್ ಕಾಲೋನಿ, ರಜ್ಝಾ ವುಲ್ ಮುಸ್ತಫಾ ನಗರ, ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿರಲಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಗಳು ದನದ ದೊಡ್ಡಿಯಾಗಿವೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನೀಡಿ : ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರ ಆದಿಲ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರು, ಬೀಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹೊಲಸೆದ್ದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಿಹೆಚ್ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವು ಆಗಿವೆಯೇ. ಜನರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೊಸ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಡೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಾ? ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಂಕು ಬೂದಿ ಎರಚುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಐದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ?. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಂದು ತೋರಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ಯಾನಗಳ ಮರಿಚೀಕೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು : ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ 200-250 ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕಡಿಮೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಬೇಕಾದರೆ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲೇಜು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲವೂ ಹೈಟೆಕ್ ಇದೆ. ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮರಿಚೀಕೆ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ, ನೀರು, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿ, ಮತ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ" ಎಂದರು ಶಿಡ್ಲಪ್ಪ ಸುರೇಶ್.
ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ : ಮತದಾರರ ಆಕ್ರೋಶ : ಮತದಾರ ಶಬ್ಬಿರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಭಾಗದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವ ಬದಲು ಕಸದ ರಾಶಿಗಳು, ತೊಟ್ಟಿಗಳೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತೆರಳಬೇಕಾದರೆ ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಇದ್ದಂತವರು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಡವರಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಬೇಕಾ? ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲವೇ " ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಧೂಳು, ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ : ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೂ, ನಮಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಧೂಳು, ನೀರು ಮಾಲಿನ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮತ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದು, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಇರುವ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಲು, ಮತ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ನಾವುಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿವೆ. ಯಾವುದೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇವರಿಗೆ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಕಡೆ ಅಫೀಶಿಯಲ್ಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ಶ್ರಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಮಂತ್ರಿ, ಎಂಪಿ, ಎಂಎಲ್ಎಲ್ ಅವರು ಮನಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಹೋಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ : ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲೆ ಇದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ದ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಬೀದಿ ದೀಪ, ಚರಂಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮರಿಚೀಕೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಲೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಹದ್ದು ಬೇಕೆಂದು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜೂ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತರಲು ಶಾಸಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲಂಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರೇ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 'ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳಲಿದೆ': 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ