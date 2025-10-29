ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ; ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 29, 2025 at 3:22 PM IST

|

Updated : October 29, 2025 at 3:37 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಳೆ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹನುಮಂತಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಗೈರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹಳೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೂಗಿನ ನಡುವೆಯೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿವೆ.

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ: ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶ (ETV Bharat)

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ: ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಜಾತ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 143 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿರುವ ಎರಡು ಬೋರ್​ವೆಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ (ETV Bharat)

ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಹುಲ್ಲುಹಾಸು ದಾಟಿಕೊಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುವುದು, ಹೋಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಕೊಳಚೆ ನೀರು, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳು ಬರುವ ಭಯದಿಂದ ಸ್ವತಃ ಪೋಷಕರೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದೆ ತರಗತಿಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾದ ಶಾಲೆ ಆವರಣ (ETV Bharat)

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳ: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಬೋರ್​ವೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ತರಗತಿಗಳೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲುಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಲ್ಲ, ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಮುಂದೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ,‌ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಹನುಮಂತಪುರ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಫಲ: ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷರಿದ್ದರೂ ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಟದ ಮೈದಾನ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಹಳೇ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವೇಳೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲೀಂ ವುಲ್ಲಾ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಇಒ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಹನುಮಂತಪುರ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಭರವಸೆ: ಈ ಕುರಿತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಲೀಮ್ ಉಲ್ಲಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಒ ಕೆಂಚಪ್ಪನವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಳೇ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವರಣದಿಂದ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಜೌಗು ನೀರು ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ‌ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೇ ಹೊಂಡ: "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಳೇ ಹೊಂಡ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ‌ಕಾರಣ ಗಟ್ಟಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದ ಕಾರಣ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಬಸವರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹನುಮಂತಪುರ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಪೋಷಕರು ಹಾಗು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡ ಸೂರಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ "ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ನೀರು ನಿಂತು, ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಸುತ್ತಾರಾ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ‌ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ.‌ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ರೋಗಗಳ ಭಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಾಲೆ ಜಾಗವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಪಿಡಿಒ: ಬೇರೆಡೆ ಜಾಗ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಒತ್ತಾಯ

