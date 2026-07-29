ಡ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಲಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿ; ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 250 ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ!
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಲವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ. ಅವರ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಹೀಗಿದೆ..
Published : July 29, 2026 at 9:06 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಡ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಏಜೆಂಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗಮ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನವರಿಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಒಂದೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ -ಬಸ್ ಚಾಲಕ; ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಬುವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ "30 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೇ ನೀವೇ ಬಸ್ ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲಾ ಫೀಸ್, ಬಟ್ಟೆ, ಪುಸ್ತಕ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸ್ ಗಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿವೆ. ಕೊಟ್ಟೂರು ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಂದಿರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪತ್ನಿಯರು ಫ್ರೀ ಅಂತ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಎಂದರೇ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೇ ಎತ್ತಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. 150 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೀಗ 800-900 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು, ಒಂದೊತ್ತು ಊಟಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಮಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸ್ ನ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾದತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಹತ್ತದೆ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಡಿಸಿ ಬಸ್ ಗೆ ಕಾದು ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಸ್ ಬಿಡುವ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅ ಬಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ- ದಾವಣಗೆರೆ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಡಲ್ ಇದೆ. ನಾನು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸೇಲ್ ಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ 8 ಸಾವಿರ ಹಣ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಭತ್ಯೆ ಮೊದಲು 800 ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೀಗ 500-600 ಕೊಟ್ರೇ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೇಗೆ ಬಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿದೆ, ಹಾಗೇ ಭತ್ಯೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತಣ್ಣೀರ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ "ನಮ್ಮದು ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ - ಜಗಳೂರು - ಕೊಟ್ಟೂರು - ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಪಯಣ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಮುನ್ನ ಜನ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ತೊರೆದು ಅ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಕೂಲಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರು ದಿನಾಲೂ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು18-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ ಮಾಲೀಕರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಬಸ್ ಗೆ ಡಿಸೇಲ್, ಬ್ಲೇಡ್, ಟೈಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಖರ್ಚು ಭರಿಸುವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೂರಾರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ ಅದೆಷ್ಟೋ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಮೂಲೆ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಡ್ರೈವರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಭತ್ಯೆ (ಸಂಬಳ) ಕೊಡಲಾಗದೆ, ಬಸ್ ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್, ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದೆ ಮಾಲೀಕರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗಳು ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣ ಏನು? ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ರೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೆವಳುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಂಬಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ದುಡಿಮೆ) ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲು ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಗೆ 02 ಲಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಜೊತೆ ಟೈಯರ್ ದರ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮೆಕಾನಿಕ್ ನ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಬಸ್ ನ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಲಾಗದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಸ್ ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ ನಾವು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತಾಂಜನೇಯ, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್, ಮಾಲತೇಶ್, ಶಿವಗಂಗಾ, ದುರ್ಗಾಂಬ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಸ್ ಗಳು ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಸ್ ಗಳು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯುತ್ತಿವೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರು.
250 ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಗಳು ಸ್ತಬ್ಧ; ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ "ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 350 ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ 250 ಬಸ್ಗಳು ನಿಂತಿವೆ. ಸದ್ಯ 100-150 ಬಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು 75 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರು ಬಸ್ ಚಾಲಕರು, ಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್, ಟೈರ್ ಕೆಲಸಗಾರರು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರು, ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ ಅವರು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಸ್ ಇಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡುವ ರೂಟ್ ಗೆ ಇವರು ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಗೆ 02 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಈ ತೆರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದರು.
ಡ್ರೈವರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ: ಜಿಲ್ಲಾ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿ ಅಸ್ಲಂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಲೀಟರ್ ಡಿಸೇಲ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಈ ಹಿಂದೆ 15-16 ಸಾವಿರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಆಗ ಐದಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಓಡಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಡ್ರೈವರ್ -ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ-ಭಾನುವಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಸ್ ಬಿಡುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿಯವರು ಬಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಸ್ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಸ್ಸಿಗೆ 8-10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸೇಲ್ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ 2 ಸಾವಿರ ರೂ. ಡ್ರೈವರ್ - ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಜೊತೆ ಟೈರ್ ಗೆ ರಿಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಡಿಸಲು 04 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 7 ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಿಲ್ ಕೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಝೀರೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಯಾವ್ಯಾವ ಹೆಸರಿನ ಬಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದವು, ಯಾವ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು; ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 350 ಬಸ್ ಗಳಿದ್ದವು. ದಾವಣಗೆರೆ ಟು ಬಳ್ಳಾರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಭದ್ರಾವತಿ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಪನಹಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹೊಸದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ-ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ-ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲ ಮಾಲೀಕರು ವಾಹನ ತೆರಿಗೆ, ಇನ್ಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ 15-20 ಬಸ್ ಓಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6-7 ಬಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಓಡುತ್ತಿವೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ ಬಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಗೀತಾಂಜನೆಯ ಬಸ್ 30 ಇದ್ದವು, ಇದೀಗ 10-15 ಇವೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಸ್20 ಬಸ್ ಇದ್ದವು ಇದೀಗ 5-6 ಆಗಿವೆ. ಶಿವಗಂಗಾ ಬಸ್ 30-40 ಇದ್ದವು, 10-20 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಬಸ್ 10-15 ಬಸ್ ಇದ್ದವು ಇದೀಗ 5-6 ಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಮಾಲತೇಶ್ 15-20 ಬಸ್ ಇದ್ದವು ಈಗ ಕೇವಲ 2 ಬಸ್ಗಳಾಗಿವೆ. ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು, ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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