ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಹನಿಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಂಗ್? ಯುವಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು
ಯುವಕರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಐವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 16, 2026 at 7:40 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಣ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ದೋಚುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಅನ್ನು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಂಚಮಿ(34), ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗದೀಶ (35), ಗಂಗಾ ಮಲ್ಲೇಶ್ ನಾಯ್ಕ (25) ವೆಂಕಟೇಶ್ (30) ಹಾಗೂ ಸುರೇಶ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಬಂಧಿತರಿಂದ 10.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 80.16 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಎಂಟು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇನೋವಾ ಕಾರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್. ಟಿ. ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ದಿನಾಂಕ 11-05-2026 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ದೂರುದಾರನಿಗೆ ಪಂಚಮಿ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಪರಿಚಯದಿಂದ ಇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರಿಗೆ ಯುವತಿಯ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.
'ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆರೋಪಿತ ಮಹಿಳೆ ಅಭಿಷೇಕ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಿದೆ ಬಾ ಎಂದು ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹಾದಿಯ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಇನೋವಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ಅಭಿಷೇಕ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಮೈಮೇಲಿದ್ದ 80 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನಾವು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 18.80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣವೂ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿ, ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ವಂಚಿಸಿದ್ದರೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹನಿಟ್ಯ್ರಾಪ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
