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ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನವಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಯುವತಿ ಮಾವನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಬಂಧನ

ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜೋಡಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗಲೇ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Basavapatna Police Station
ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 6, 2026 at 4:36 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನವಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯುವತಿಯ ಮಾವ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜೋಡಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಯುವತಿಯ ಮಾವ ನಾಗರಾಜ್​ ಎಂಬವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಗಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವನು. ದಾಗಿ‌ಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾವತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್​ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ.

ಯುವತಿ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿಯಲು ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್​ಗೆ ನಾಗರಾಜ್​ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಸಿದ್ದೇಶ್​ ಭುಜ, ಪಕ್ಕೆ, ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದೇಶ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಕು ಇರಿದ ನಾಗರಾಜ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ನವಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ
LOVE MARRIAGE
ATTACK ON NEWLY MARRIED COUPLE

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