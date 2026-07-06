ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನವಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಯುವತಿ ಮಾವನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ: ಬಂಧನ
ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜೋಡಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗಲೇ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : July 6, 2026 at 4:36 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ನವಜೋಡಿಯ ಮೇಲೆ ಯುವತಿಯ ಮಾವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಜೋಡಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಯುವತಿಯ ಮಾವ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಚಗಾರನಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾದವನು. ದಾಗಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಲೀಲಾವತಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿ.
ಯುವತಿ ಲೀಲಾವತಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿಯಲು ಬಂದಾಗ ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ಗೆ ನಾಗರಾಜ್ ಚಾಕು ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಭುಜ, ಪಕ್ಕೆ, ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಿದ್ದೇಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಕು ಇರಿದ ನಾಗರಾಜ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
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