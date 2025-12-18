ETV Bharat / state

ಈ ಊರಿನ ಮಹೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶ; ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರನ ತೇರನೆಳೆಯೋದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ!

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಒಂದೂರಿನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪುರುಷರಿಗಷ್ಟೇ ಪ್ರವೇಶವಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ತೇರು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

Davanagere Jatra Special
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾತ್ರೆಗಳ ವಿಶೇಷ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

December 18, 2025

3 Min Read
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿವೆ. ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹರಿಹರದ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ತೇರು, ಉಕ್ಕಡಗಾತ್ರಿ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆವರೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿ.

ಅದರಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಬದಲಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ತೇರು ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನ ಎಂದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಮಹೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷಿದ್ಧ. ಈ ಮಹೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯ ದರ್ಶನ‌ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

Davanagere Jatra Special
ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಪುರುಷರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಜಾತ್ರೆ: ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನ ಎಂಬಂತೆ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದುಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಊರ ಹೊರಗೆ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.

"ಇದು 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಂದಿರುವ ಪದ್ಧತಿ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಡಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಹೊಲ ಖರೀದಿ, ಕಷ್ಟ, ಸುಖ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ, ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ" ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

Davanagere Jatra Special
ಮಹೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷರು (ETV Bharat)

ಚನ್ನಗಿರಿಯ ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಬಸಾಪುರ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಇದೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ‌: ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆಯ ಜಾತ್ರೆಗೂ ಬಸಾಪುರ ಜಾತ್ರೆಗೂ ನಂಟಿದೆ. ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರೊಬ್ಬರು ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೂಲಿಕೆರೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಮಹೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅವರು ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇದು ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ‌ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ‌ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುರುಷ ಭಕ್ತರು ನೆಲದ‌ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಅನ್ನ-ಸಾರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ‌

ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೇಲಿದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಿತು, ಮುಳುಗಿದರೆ ಆಪತ್ತು: ಮಹೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಆನೆಕೊಂಡ ಬಸವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ಬಸಾಪುರದ ಗುರುಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವರುಗಳು ಸಮಾಗಮವಾಗುತ್ತವೆ. ಗದ್ದಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಪುಷ್ಕರಣಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿದರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಿತು, ಮುಳುಗಿದರೆ ಆಪತ್ತು ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ತೇಲಿದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಸಂತಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಯಿತು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವಿಶ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.

Davanagere Jatra Special
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ದೇವರುಗಳು (ETV Bharat)

ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ "ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಮಹೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆ ಇದು. ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಗಂಗೆ ಪೂಜೆಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ತೇಲಿ ಒಂದು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿದೆ. ಎರಡು ಮುಳುಗಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಅನ್ನ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸಕ್ಕರೆ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಅನ್ನ- ಸಾರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ - ಸಾರು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು, ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಪವಾಡಗಳು: ಮಳೆ ಬೆಳೆ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವಜನಾಂಗದವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರಿವೆ. ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವ ಪವಾಡ ಆಗಿದೆ. ಹರಕೆ ಮೂಲಕ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ.

Davanagere Jatra Special
ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರನ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಥ ಎಳೆದ ಹೆಂಗೆಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಯರಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ರಥೋತ್ಸವ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಯರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೇರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಎಳೆಯುವುದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಭಕ್ತರು ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ರಥೋತ್ಸವವೆಂದರೆ ಪುರುಷರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ರೂಢಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 21 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಥವನ್ನು ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠದಿಂದ ಬನ್ನಿ ಮಂಟಪದವರೆಗೆ ಎಳೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ರಥ ಎಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ಇದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂ‌ದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ‌ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕರಿಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಮಠದ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

