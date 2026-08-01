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ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು

ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ 350 ರೂ. ಹಣ ನೀಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲು ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್​ಗೆ ಜೆಸಿಬಿಗೆ 250 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತಂದು ರೈತರೇ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 4:38 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಒಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ-ಹೊನ್ನನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರು ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚು ಭರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಣ್ಣಪುರ, ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಸಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಜನ ಸಂಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೈತರೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್​ಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ 350 ರೂ. ಹಣ ನೀಡಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲು ಪ್ರತಿ ಲೋಡ್​ಗೆ ಜೆಸಿಬಿಗೆ ₹250 ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಮಣ್ಣು ತಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಗುಂಡಿಗಳಿದ್ದವು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿದ್ದಿರುವುದು, ಅಡಿಕೆ ಲೋಡ್ ಉರುಳಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶಬ್ಬಾಶ್​ಗಿರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಹಣ ಹಾಕಿ ಹೊಲದಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು (ETV Bharat)

ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೂರು ದಿನ, 500-600 ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣು: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ದಿನಕ್ಕೆ 150 ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವ ತನಕ ಒಟ್ಟು 500 ಲೋಡ್​ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಹೊನ್ನನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಎರಡು ಜೆಸಿಬಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಐದಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರೇ ಸ್ವತಃ ಸಲಕಿ ಹಿಡಿದು ಮಣ್ಣು ಹರಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ತಾವೇ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು 5-6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

'ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಬಿಡಲಿ.. ನಾವೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ'- ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ: ರೈತ ರಾಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ "ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ್ವೀ, ಆದರೂ ರಸ್ತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ.‌ ನಾವೇ 30-40 ಜನ ರೈತರಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ಫಂಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗೋದಾಮು, ಸಿಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿ, ಬಿಡಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.‌ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತ ತಲೆಹಾಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಸ್ವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಡಿಸೇಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ರೈತ ರಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಎಕೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮೂರು ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ, ಕೆರೆ ಬಳಿ ಇರುವ ಎರಡು ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಐದಾರು ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಗೋಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ 150 ಎಕರೆಯ ನೀರು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಲೋಡ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗೋದು, ರೈತರು ಬೀಳೋದು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೂರಾರು ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇವೆ.‌ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಮಣ್ಣು ತುಂಬಲು ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 25 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ದೂರಲ್ಲ. ಎಲ್ರೂ ಅವರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 25 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ್ರೇ ಹಣ ವಾಪಸ್ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ರೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ. 5-6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.

ರೈತ ಉಮಾಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದಾರಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.‌ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.‌ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರೈತರು ಸೇರಿ ನಾವೇ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 600 ಎಕರೆ ಜಮೀನುಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಲೋಡ್​ಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಎಂದುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.‌ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೇ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರಾಪಂ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಆದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಾಯಕೊಂಡ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ "ಓಬಣ್ಣನಹಳ್ಳಿ ಟು ಅಣ್ಣಪುರ, ಗಂಗನಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ರೈತರೇ ಗ್ರ್ಯಾವಲ್ ಹೊಡೆದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ, ಈ ಗ್ರ್ಯಾವಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹದ್ಬಸ್ತು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೈತರು
FARMERS
FARMERS BUILT ROAD

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