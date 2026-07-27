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ಬರದ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತನಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ; ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಕಂಗಾಲು

ದರ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.

davangere-farmer-distressed-by-the-drop-in-sambar-cucumber-price
; ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಕಂಗಾಲು (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 6:01 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ದರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಮಳೆ ಅಭಾವದ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ ರೈತನಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗದಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ದರ ಕುಸಿತವು ಕಂಗೆಡಿಸಿದ್ದು, ತಲೆಮೇಲೆ ಕೈಹೊತ್ತು ಕೂರುವಂತಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 5 ರೂ. ಇದ್ದ ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ಇದೀಗ 1ರೂ.ಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸದೆ, ಇಡೀ ಬೆಳೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತರು: ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಗೋಡಿನ ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಕೊಗ್ಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 20-30 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೀಗ ಹುಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಜಿಗೆ 5ರೂ. ಇದ್ದ ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ಇದೀಗ, ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗ ದರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಆಗದೆ ಹಾಗೇ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇಯಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಈ ಬವಣೆ ನೀಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಕಂಗಾಲು (ETV BHARAT)

ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆ: ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಗೆ ಉಡುಪಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅ ಭಾಗದ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಸೌತೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವರ್ತಕರು ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ದರ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಯಾವ ವರ್ತಕರು ಸಹ ರೈತರ ಜಮೀನಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು ರೈತನನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ನೊಂದ ರೈತರು, ನಾನು ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆ ಬೆಳೆಯಲು 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೆಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಯನ್ನು 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ನಮಗೆ ವೆಚ್ಚದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಇದೀಗ ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಜಮೀನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ತಕರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

davangere-farmer-distressed-by-the-drop-in-sambar-cucumber-price
ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ದರ ಕುಸಿತ (ETV BHARAT)

ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಒತ್ತಾಯ: ರೈತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತರಿಗೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕು ಅರ್ಧ ನೀರಾವರಿ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಿದೆ. ರೈತರು ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

Davangere farmer distressed by the drop in sambar cucumber price
ಸಾಂಬಾರ್​ ಸೌತೆ ದರ ಕುಸಿತದಿಂದ ಅನ್ನದಾತ ಕಂಗಾಲು (ETV Bharat Kannada)

22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸಿ, ಯೋಜನೆಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರಿಯಿರಿ: ರೈತ ಉಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬರದ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆ ದರ ಕುಸಿತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಖರ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವಿಲ್ಲದೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, 22 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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SAMBAR CUCUMBER PRICE DROP
CROP PRICE DROP
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SAMBAR CUCUMBER PRICE

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