ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಶ್ವಾನಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಎರಡು ನಾಯಿಗಳೂ ಸಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ.
Published : December 7, 2025 at 1:00 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಂದ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹೊರವಲಯದ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ನಾಯಿಗಳು ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಗೃಹಿಣಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಎರಡು ಸಾಕಿದ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಳಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತಾ ಎನ್ನುವವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಗೃಹಿಣಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದರು. ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಬಿದ್ದು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಕಲಪನಹಳ್ಳಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆರ್.ಜಿ.ಅವಿನಾಶ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, 'ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಐದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಹೆದರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದರಿಂದ ರಾಟ್ ವೀಲರ್ ಶ್ವಾನಗಳು ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ನಾಯಿಗಳು ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡು ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ರಾಮನಗರ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಶ್ವಾನಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟವು. ಸೆರೆಸಿಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಶ್ವಾನಗಳು ಸಾವನಪ್ಪಿವೆ. ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ ವಿವರ: ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆ ಅನಿತಾಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಪತಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಮಲ್ಲಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊನ್ನೂರು ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ಈ ಸಾಕಿದ ಶ್ವಾನಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವೇ ಇದ್ದ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಡರಾತ್ರಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಹೊರಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ತಕ್ಷಣವೇ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಶ್ವಾನಗಳ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಅನಿತಾ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
