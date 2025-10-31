ETV Bharat / state

ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Marriage of three orphan girls under the leadership of the district administration
ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 31, 2025 at 7:48 PM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮವಿತ್ತು.‌ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.‌

ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಶಾಲಿನಿ, ರುಚಿತಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಎಂಬವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾಡಿಸಿದರು. ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಪಂಚೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಶರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಧು-ವರರಿಗೆ ನೆರೆದವರು ಆರತಕ್ಷತೆ ಹಾಕಿ ಹರಸಿದರು. ಮದುವೆಗೆ ಚೆಂದದ ಚಪ್ಪರ ಹಾಗು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗ್ಗೆ 11ರಿಂದ 11.30ರ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು.

ಶಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಣಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜ್ ವರಿಸಿದರೆ, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಷಂಷೀಪುರ‌ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರುಚಿತಾ ಅವರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಎಸ್​ಪಿಎಸ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮದುವೆಯಾದರು.

ಸಿಇಒ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲ್ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಉಮಾ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದರು.

1977ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಈವರೆಗೆ 46 ವಿವಾಹ: ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯವು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 1977ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈವರೆಗೆ 46 ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 6 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳೂ ಇದ್ದು, ಅವರನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಲೈಂಗಿಕ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾದ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದು ಈ ನಿಲಯಗಳ ಉದ್ದೇಶ.

ಮಹಿಳಾ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಹಾಗೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾನೂನುಗಳಡಿ ಇತರೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಅಥವಾ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನದವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 45 ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 46 ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 6 ನಾಮಕರಣಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಇದೀಗ ಮೂವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವರದಿ ಪಡೆದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

"ನನ್ನ ಪುತ್ರ ನಾಗರಾಜ್‌ಗೆ ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ದೋಷವಿದ್ದು, ಇದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುವ ಯುವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಆ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಶಾಲಿನಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಲಿನಿಯನ್ನು ಸೊಸೆಯ ಬದಲು ಮಗಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯುವತಿಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ‌ಹಣ ಡೆಪಾಸಿಟ್: ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂ.ಸಿಇಒ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲ್​ರಾವ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ನಿಯಮದಲ್ಲಿಂದು ಮೂವರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವವರಿಗೆ ಅವರ ಜೋಡಿದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂವರು ವರರಿಗೆ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯತನಕ ಒಟ್ಟು 46 ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗು ಯುವತಿಯರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಎಫ್​ಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

