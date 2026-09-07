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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷ, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ; ತಲ್ವಾರ್, ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದಾಟ

20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿದ್ದ ಗುಂಪು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌

Azad Nagar Police Station
ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2026 at 1:41 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿ.ಡಿ. ಲೇಔಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.

ತಲ್ವಾರ್, ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಪರಸ್ಪರ ಯುವಕರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಯುವಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಳಾಗಿವೆ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಹಾಗೂ ಜುನೇದ್ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾಗಿದ್ದು, ಇರ್ಫಾನ್, ನವಾಜ್, ತೌಸೀಫ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಜನರಿಗೆ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿದ್ದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.‌

ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಇಡೀ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಐದು ಜನರ ತಲೆಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್​ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್, "ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿದೆ. ಹಳೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕುಟುಂಬ ರಾಜಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಜಾದ್ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಕೌಂಟರ್ ಕೇಸ್ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಳಾಗಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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TAGGED:

ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ
DAVANAGERE
ಆಜಾದ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ
ಹಳೇ ದ್ವೇಷ
CLASHES BETWEEN TWO GROUPS

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