100 ದೇಶದ ಅಂಚೆಪತ್ರ, 130 ದೇಶಗಳ 2 ಸಾವಿರ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಬಾಲಕ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ.

Published : December 2, 2025 at 12:03 PM IST

Updated : December 2, 2025 at 1:03 PM IST

ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ.ಡಿ.

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬಾಲಕ ನಂದಕಿಶೋರ್​ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವಿಶೇಷ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಈತನಲ್ಲಿ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​​ಗಳಿವೆ.

ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ (ASTRO PHILATELY) ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಹವ್ಯಾಸ. ಕರ್ನಾಟಕದ 70ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಂ ಚಿತ್ರಿಕೆಗಳು (Permanent Pictorial Cancellation-PPC) ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕವರ್​​ಗಳು, ಮಿನಿ ಶೀಟುಗಳು, ವಿಶೇಷ ಕವರ್​​ಗಳು, ವಿದೇಶದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಅಂಚೆಪತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಕುರಿತು ನಂದಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಡೆಸುವ ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಸ್ಪರ್ಷ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. AMSIPEX- Air Mail Society of India Phelatelic Exhibition -25) ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಚಿನ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ಮೂಲದ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ನಂದ ಕಿಶೋರ್‌ ಬಳಿ 100 ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆ ಪತ್ರಗಳು, 130 ದೇಶಗಳ 2 ಸಾವಿರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​​ಗಳಿದ್ದು, ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ.

ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ (ETV Bharat)

"ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶ, ವಿದೇಶದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪೇಸ್ ಥೀಮ್ಡ್, ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಥೀಮ್ಡ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವಲಪ್​​​ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. 100 ದೇಶಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎನ್ವಲಪ್​ ಇವೆ. ಜಾಂಬಿಯಾ, ಫಿಜಿ, ಆಂಟಿಗುವಾದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು ಬಂದಿವೆ. 130 ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಮಿಂಟೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಯುಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಯುಕೆ, ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ, ಚೀನಾ, ಚಿಲಿ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ. ಅಪ್ಪ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ವಿವಿಧ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬಾಲಕ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ.‌

ಬಾಲಕ ನಂದಕಿಶೋರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ (ETV Bharat)

ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾನೆ. ವಿದೇಶಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾತೆ ತೆರೆದು ವಿದೇಶಿ-ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಅಸ್ಟ್ರೋ ಫಿಲ್ಯಾಟ್ಲಿ (ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹ)ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕವರ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಲೆಟರ್ಸ್ ಬರೆದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್​​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಮೆರಿಕ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಚೀನಾ, ಯುಕೆ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಯುಎಇಯಿಂದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಕವರ್ಸ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಂದಕಿಶೋರ್​ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ (ETV Bharat)

