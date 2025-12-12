'ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ'; ನಿತ್ಯ ಹಳ್ಳಿ - ಹಳ್ಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಿಇಒ, ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ
'ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ' ಎಂಬ ನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿ-ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 12, 2025 at 12:52 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀರು, ಶುಚಿತ್ವ, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ತೆರಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ್ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಜನರಿದ್ದ ಕಡೆಗೆಯೇ ತೆರಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ; ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ 'ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕುವ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ್, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಇವರ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಚಕ್ರಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸಿರುವ ಸಿಇಒ ಅವರ ಪರ ಹಳ್ಳಿಗರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಪಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಗುರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್, ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸರಮಾಲೆಗಳು ಅವರ ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ಬರತೊಡಗಿದವು. ಆಗ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ 'ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕಡೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿತ್ಯ ಐದಾರು ಗ್ರಾಪಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೊಡಗಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್.
ಮೊದಲಿಗೆ ಲೋಕಿಕೆರೆ ಮತ್ತು ಮಳಲ್ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂಕೀರ್ಣ ಘಟಕ, ಶಾಲಾ ಶೌಚಾಲಯ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಅರಿವು ಕೇಂದ್ರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಲಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ: 'ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 'ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅಡಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವುದು ಇವರ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಣಿಗೆರೆ ಮತು ಕೊಗಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ್, ತಣಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಪೂರ್ಣ ಆಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋಗಿರುವ ಜನರ ಅಹವಾಲು ಆಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ... ಗ್ರಾಪಂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು, ಸೂಚಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಕಾಯಕವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ 194 ಗ್ರಾಪಂಗಳ ಪೈಕಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಪಂಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಧನೆ. ಸದ್ಯ ನರಗನಹಳ್ಳಿ, ಆನಗೋಡು, ಕುಣೆಬೆಳಕೆರೆ, ಲೋಕಿಕೆರೆ, ಮಳಲಕೆರೆ, ತಣಿಗೆರೆ, ಕೋಗಲೂರು, ಹಿರೇಮಳಲಿ, ಹಾಲೇಕಲ್ಲು, ಬಿಳಿಚೋಡು. ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ, ಕಕ್ಕರಗೋಳ್ಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯೂ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಗ್ರಾಪಂಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್.
ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ: ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಪಂಗಳಿಗೆ ಸಿಇಒ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಹಸಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ನೂತನ ಗ್ರಾಪಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ 6 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಗುರುಸಿದ್ದಪುರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬರುವ ತನಕ ತಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ನರಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಲ್ಲಾಗಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೂ ತಕ್ಷಣ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಬ್ರರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿದ್ದಪಡಿರುವ ಘಟಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ, ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಸಿಇಒ ಅವರು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಗ್ರಾಪಂಗೆ ಮತ್ತೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ: ಚಿಕ್ಕೊಡಿ ಎಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾಧವ ಗಿತ್ತೆ ವಿಠಲರಾವ್ ಅವರು ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ 'ಬೆಳಗಿನ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸಿಇಒ ಮಾಧವ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲಕಿಯರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಿಇಒ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಇಒ ವಿಠಲರಾವ್ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು: "ನಾನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸುವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ನಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಐದಾರು ಗ್ರಾಪಂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುವೆ. 194 ಗ್ರಾಪಂಗಳ ಪೈಕಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಪಂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವೆ. ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜನ ಇ-ಸ್ವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಗೋಡು ಗ್ರಾಪಂ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 40 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಗ್ರಾಪಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದೇ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಆಂಜೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಿಇಒ ಅವರು ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಇವರ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ರೈತರನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ಅಲೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಹ ರೈತರನ್ನು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಬೇಕು. ತಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಿಕ ಸೂಚಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹಳ್ಳಿ-ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬೇಟಿ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ. ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವ ಸಿಇಒ ಹೀಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವರ ಕೆಲಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೋದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: