ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿ.ಪಂ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಿಇಒ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್ ಅವರು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 24, 2026 at 9:42 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿ.ಪಂ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್ ಅವರು ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೇ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕೂಡ ಇದೇ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜಿ.ಪಂ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಮೊದಲು ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಿಇಒ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಂದರ, ಸ್ವಚ್ಛ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಜಾರಬಂಡಿ, ಜೋಕಾಲಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ 25ರಿಂದ 30 ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಬ್ಬರು ಆಯಾಗಳು, ಓರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಿ.ಪಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರಬೇಕು. ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನೌಕರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಚಿಂತೆ ದೂರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇದು ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಈಗ 25 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿ.ಪಂ ನೌಕರರು, ಮನೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್ ಅವರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ 25ರ ತರುಣ ನಿಧನ: ಅಗಲಿದ ಯುವಕನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ನೂರಾರು ಗಿಡಗಳ ಪೋಷಣೆ