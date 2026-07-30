ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ 3.5 ತಿಂಗಳ ಮಗು: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿವರೆಗೆ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆಎಂಸಿಗೆ ರವಾನೆ!
ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೀವ್ರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮಗು - ಹೆಚ್ವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿವರೆಗೆ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದೊಯ್ದ ಪೋಷಕರು.
Published : July 30, 2026 at 10:12 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಸುಗೂಸು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಮನವಿಯ ಮೇರಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ದಾಟುವವರೆಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಣಿಪಾಲದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೀವ್ರ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ 3.5 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಹನ್ವಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ದಾಟುವವರೆಗೂ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನೀಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹನುಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಹನ್ವಿಕಾಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 3.5 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಹನ್ವಿಕಾ ಬಾಪೂಜಿ ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮಗುವನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರು ಮಣಿಪಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಪೂಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿ ವೃತ್ತ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಲ್, ಶಾಮನೂರು ರಸ್ತೆ, ಶಾಮನೂರು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಹಾದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಲುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಡೆ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸಾಗಿತು. ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಶೀಘ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಶೈಲಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಎಸ್ಪಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಪೋಷಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾವು ಮಗುಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೇವೆ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕು ತನಕ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ. ಬಳಿಕ ಹರಿಹರದಿಂದ ಹರಿಹರ ಪೊಲೀಸರು, ಮಲೇಬೆನ್ನೂರು, ನಂತರ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಮತಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪೊಲೀಸರು ಜಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರು ಎಸ್ಪಿಯವರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಜೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಯಾ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗುವ ತನಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆದವು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಸಹಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಗುವಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಮಗು ದೊಡಪ್ಪ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಮಗು ಹನ್ವಿಕಾ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ಇದೇ 21ಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ದಾರಿ ಇದೇನಾ ಎಂದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ
ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವೆ ಎಂದರು.
ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ಮಾ (Ecmo) ಮಷಿನ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. ಲಂಗ್ಸ್ ಟೈಂಬಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಷನ್ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಕ್ಮಾ ಮಿಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಮಗು ರಿಕವರಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದಾವಣಗರೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಗುವಿನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದುವರಿದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಕ್ಮಾ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ದಿನದ ಖರ್ಚು ಎರಡು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖ್ಯ, ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಹೋಗುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೂ ಇದೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯರೇ ದೇವರು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಣ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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