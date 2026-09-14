ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋರಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು; ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಸಾಥ್
ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ, ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವುಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
Published : September 14, 2026 at 6:11 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜನರು ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋರಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಹೋರಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪ ರಂಗಪ್ಪ, ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ದು, ಇಂದು ಅವುಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಭೂಪತಿ, ರಾಜಾಹುಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿನ ಹೋರಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂ. ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹೋರಿಗಳು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟಿ ಓಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿವೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಂ.ಪಿ. ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿರುವ ನಿಯತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣ ಹೋರಿಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೋರಿ ಹೆದರಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಕ್ರೀಡೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದರೆ ನನಗೂ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಭೂಪತಿ ಹೋರಿಯ ಮಾಲೀಕರಾದ ಪಾಲಾಕ್ಷಪ್ಪನವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ ಹೋರಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಹಾಗೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯುವಕರು ಹೋರಿ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಓಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾರು ಗತಿ. ಆ ಕಾರಣ ಯುವಕರು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನ್ಯಾಮತಿ- ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆ ಹೆಚ್ಚು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮನೆಗೊಂದು ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅದೇ ಹೋರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಪತಿ, ರಾಜಾಹುಲಿ, ತಿರುಪತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲ ಕಡೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ.
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