ದಾವಣಗೆರೆ: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 8:00 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಕಲಿ (ಮ್ಯೂಲ್) ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೇರಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸೈಬರ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಕುವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧಿತರು.
ಮೊದಲ ಪ್ರಕಣದಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಕುವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶುರಾಮ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ, ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ನಕಲಿ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 6 ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 95 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧನ: ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಂಧನ ಆಗಿದೆ. ಈತ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮ್ಯೂಲ್ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯುವಕನನ್ನು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ, ಆತನ ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಕ ಎಂಬ ಐಡಿಯಿಂದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 'ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ ಲರ್ನ್' ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಂಚಕರು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಹಣ ನಾವು ನೀಡುವ UPI ಐಡಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬಂದ ಹಣ ಬೇರೆಯವರ ಖಾತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವಂಚಕರು ಒಂದಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದ. ಈ ಖಾತೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಂಟು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
