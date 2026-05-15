ದಾವಣಗೆರೆ: ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ಧ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ನೀರುಪಾಲು!

ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈ - ಕೈ ಹಿಡಿದು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾನಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ಧಾರೆ.

ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 15, 2026 at 8:07 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಗೆ ಈಜಲು ತೆರಳಿದ್ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಬ್ಬರು ನೀರುಪಾಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಬನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಿಐಇಟಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿವೇಕ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವೇಕ್ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತ ಮಾನಸಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರಿದೆ. ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ: 10 ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಸವಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೇ ಎದುರಾದ ಭದ್ರಾ ಬಲದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಜಲು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. 10 ಜನರ ಪೈಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾನಸಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಮಾನಸಿಯನ್ನು ರಕ್ಷೆಣೆ ಮಾಡಲು ವಿವೇಕ್ ನೀರಿಗೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದನು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದು ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾನಸಿ ಹಾಗೂ ವಿವೇಕ್ ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ನಿಟುವಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ವಿವೇಕ ಮೃತ ದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನಸಿ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ.‌

ಈ ಕುರಿತು ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಂಡ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಿಗಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾನಸಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ವಿವೇಕ್ ಮಾನಸಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ್ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಾನಸಿಯ ಮೃತದೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಬಸವಪಟ್ಟಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನೋರ್ವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದುರ್ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನ ಕಸ್ಬೆಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಿ ಜರುಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು-ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಸ್ಬೆಕ್ಯಾಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಸೀಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ(56) ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋನಾಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಕಡೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಪೆಟ್ಟು ತಗುಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನೀಡಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

