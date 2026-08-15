ದಾವಣಗೆರೆ: ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ: ಇದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' Impact
ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ವರದಿಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆದೋರಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : August 15, 2026 at 11:05 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ (ತಾಂಡ) ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಓಡಾಡಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೇ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಎಂಟು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವಾಸಿಸುವ ಈ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಾಗಿತ್ತು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತವು 'ಹದಗೆಟ್ಟ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ: ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ಜನ, ದುರಸ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೃತವಾದ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರದಿ ಗಮನಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಎಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಧನ್ಯವಾದ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, "80 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಕಾಶೆ ಪ್ರಕಾರ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಗು ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಹದೆಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಕಾಶೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಮಗೆ ನಕಾಶೆ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ಶಾಲೆ ಬಸ್ ಪಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ತುರ್ತಾಗಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ವು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಸಮಸ್ಯೆಯು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವರದಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಸಹಾಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ ಊರಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಚಟ್ಟೋಬನಹಳ್ಳಿ, ಮೇಟೋರು ಕ್ಯಾಂಪ್, ಗುಡ್ಡದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಸಧ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಕಾಶೆ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು" ಎಂದು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮ ಯುವಕ ವಿಜಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಅವರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆದೋರಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಮಿಸಿ ಜೆಸಿಬಿ ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣು ತರಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಮಾತಿಗೆ ಬಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಲು ದಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಓಡಾಡಲು ದಾರಿ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ- ತಹಶೀಲ್ದಾರ್: ದಾವಣಗೆರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ತುರ್ತು ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಬಸ್, ಕಾರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಚರಿಸುವಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ₹34.88 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆ