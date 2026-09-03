ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು! ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ಪೋಷಕರು
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 3, 2026 at 5:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜೊಂದರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ರಂಜಿತಾ (17) ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪೋಷಕರು, ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುರುವತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯಾದ ರಂಜಿತಾ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಕಿಟಕಿಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಶವ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಪೋಷಕರು: ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಅಡಿ ಕಿಟಕಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಲ್ಲ ಕೊಲೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಆರೋಪ: ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಂಗಪ್ಪ, "ನನ್ನ ಮಗಳದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ. ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾವು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಮ್ಮನು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಮೂರು ಅಡಿ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯನಾ? 10 ಅಡಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವಳ ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಮೂರು ಅಡಿ ಎತ್ತರಲ್ಲಿನ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮಗಳ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗಳ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೃತಳ ಸಂಬಂಧಿ ಗಣೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಂಜಿತಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಪಿಯು ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಮೊದಲ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಓದುತಿದ್ದಳು. ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಕೃತ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ಅಡಿ ಇರುವ ಕಿಟಕಿಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ನೇಣು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೆಲಕ್ಕೆ ಮಂಡಿ ತಾಗಿವೆ. ಅಷ್ಟು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಪೊಲೀಸರು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಅವಳು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಳು. ನಿತ್ಯ ಮನೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಳೆದವಾರಷ್ಟೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಶನಿವಾರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ರಂಜಿತಾ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಕಾಲೇಜಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಂಜಿತಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಂಜಿತಾ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ Depressionನಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಬೇಗನೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಂಜಿತಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವಳ ಪಾಡಿಗೆ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆಂದು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದರೆ, ಹೀಗಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. 8:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ರಂಜಿತಾಳ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಬಾಗಿಲು ಮುರಿದು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿದೆವು. ಅವರು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಮಗೂ ರಂಜಿತಾಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಂಜಿತಾ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರ ಪೋಷಕರ ಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿಯ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜಿನವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಫನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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