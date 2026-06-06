ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ: 5 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆಯ 'ಅಮೂಲ್ಯ'
ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವೆಟೆರ್ನರಿ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 7:45 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಂದು ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್.ಎಂ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೂಲ್ಯ, ಸಿಇಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ನಿವಾಸಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೆಟೆರ್ನರಿ, ಬಿಎಸ್ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಯೋಗ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ, ಡಿ ಫಾರ್ಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೂರ್ತಿ, ಗಂಗಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅಮೂಲ್ಯ. ಇವರ ಅವರ ತಂದೆ ವೆಟೆರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೋಷಕರ ಸಹಕಾರ ಅಧಿಕ. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಓದಿಸುವುದು, ಕಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಿಇಟಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಮೊದಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಇರಲಿ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಪೋಷಕರ ಹರ್ಷ: ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರ ತಂದೆ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮೂರು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರಳಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ನಾನು ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೆದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಮಗಳ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲಬಾಗಿದ್ದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಈ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರಲು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶ್ರಮ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕೊಡಲು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರೀ ನೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀಟ್ನಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸುಚಿತಾ ಡಿ ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿಇಟಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಹಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟಾಪರ್