ದಾವಣಗೆರೆ ಉಪ ಸಮರ: ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಜಿ ಬಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕೈ ಕಸರತ್ತು
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಬಿರುಸಿನ ಮತ ಬೇಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಮಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಿದೆ.
Published : March 31, 2026 at 9:38 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಬಿರುಸಿನ ಮತ ಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಪರ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ಹಗೆದಿಬ್ಬ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮತಯಾಚನೆ ಜಾಥಾ ಕುರುಬರ ಕೇರಿ, ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಪೇಟೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಬೂದಳ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಟರು ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಕಡೆ ನಟ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಕೈಬೀಸಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಲಪಾಡ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಮರ್ಥ್ ಪರ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮತಬೇಟೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಭಾರತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಪರ ಮನೆಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ವಿನಾಯಕ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ 1008 ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ 2625ನೇ ಜನ್ಮಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಾವೀರ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಬೂ ಬಜಾರ್ ಹಾಗೂ ಶೇಖರಪ್ಪ ನಗರದಲ್ಲೂ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರಿಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಪಿ ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮಾಡಾಳ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಯಶವಂತ ರಾವ್ ಜಾಧವ್, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಜಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದ್ದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ: ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ಜಿ ಬಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, "ಎ. 3ರಿಂದ ಮೂರು ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಮತ ಹಾಕಲು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪುನಃ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಡವರು, ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮತ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ್ಶವಾಗಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮಗೆ ಅದರ್ಶವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಬಳಿಕ ಅಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರಸು ಅವರು ಕೂಲಿ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಬಡವರು ಬಂಡಾಯ ನಿಂತರೆ ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರಿಸಿ ಹೆದರಿಸುವುದು, ಆಮಿಷವೊಡ್ಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಖಾದರ್ ಆದಿಲ್ ಭಾಷಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರ ಭಾಷಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್, ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ಆದಿಲ್ ಬಾಷಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಷಾ, "ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಗಾಳ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನರ ಬಳಿ ಮತ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನವರು ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರು. ಹಾಗೇ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಪ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದರು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಂತ ಕಣದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಪಕ್ಷೇತರರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ: ಭದ್ರಾವತಿ ಶಾಸಕ ಸಂಗಮೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿರುವ ಪಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಕಣದಿಂದ ಸರಿಯಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿಕಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆದಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮತವು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷೇತರರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿ.ಎಂ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
