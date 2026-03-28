ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖಂಡರು ಮತಬೇಟೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 28, 2026 at 10:24 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಜ್ಯದ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. 2023ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ತೆರವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೀಗ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ ರಂಗು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭದ್ರಾಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇತಿಹಾಸವಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಕೈಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಸತತವಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರನ್ನು ಆರಿಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಮತಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಾಮನೂರು ಮನೆತನದ ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಕುಡಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ 14 ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 25 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲು ಕಾಣದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ (2008ರಿಂದ) ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ನಡೆದ ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರನ್ನೇ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನಹಾರ್ಹ.
ನಾಲ್ಕು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ:
2008ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಶವಂತರಾವ್ ಜಾದವ್ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ಕೇವಲ 6,358 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಧವ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 41,675 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಜಾಧವ್ 35,317 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ 19,163 ಮತ ಪಡೆದಿತ್ತು.
2013ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 40,158 ಮತಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಕರೇಕಟ್ಟೆ ಸೈಯದ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ 26,162 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರು. ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ 66,320 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಜೆಪಿ 21,282 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು.
2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಮನೂರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಯಶವಂತರಾವ್ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಅಮಾನುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 71,369 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಶಾಮನೂರು 15,884 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೆದ್ದು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಯಶವಂತರಾವ್ 55,485 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು.
2023ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಿಜಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ 27,888 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪುನಃ ವಿಧಾಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಶಾಮನೂರು 84,298 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 56,410 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರು. SDPI ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 1,311 ಮತ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
75-80 ಸಾವಿರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತಗಳಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಲಿಂಗಾಯಿತ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಈವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಲಿಂಗಾಯಿತ ಮತಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಫಲರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 75-80 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 14 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲು ಸೂಚಿಸಲು ಸಾದಿಕ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿ: ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆಗಲಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 1,13,654 ಪುರುಷರು, 1,17,986 ಮಹಿಳೆಯರು, 43 ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,31,683 ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. 284 ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಲಿಂಗಾಯಿತ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಎಸ್ಸಿ, ಕುರುಬ, ಮರಾಠ, ಎಸ್ಟಿ, ಇತರೆ ಮತಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.
14 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇರಿ 25 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿ: 14 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದು ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪವಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷೇತರರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 39 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 45 ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. 39 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 23 ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಎಎಸ್ಡಿಪಿಐನಿಂದ ಅಪ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 23 ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ನಾಮಪತ್ರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 8 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, 14 ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಾದಿಕ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮನವೊಲಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನರಸರಾಜ ಪೇಟೆ, ಹೊಂಡ ವೃತ್ತ, ಜಾಲಿ ನಗರ, ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ, ಅಜಾದ್ ನಗರ, ಶಿವನಗರ, ಮಿಲ್ಲತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ನಗರ, ಭರತ್ ಕಾಲೋನಿ, ಮಟ್ಟಿಕಲ್ಲು, ಜೆ ಇಮಾಂ ನಗರ, ಹಳೇ ಪೇಟೆ, ಬಸವರಾಜ ಪೇಟೆ, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಪೇಟೆ, ಗಾಂಧಿ ನಗರ, ಭಾಷ ನಗರ, ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ವೆಂಕಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮೊಹ್ಮದ್ ಜೋಹರ್ ಅಲಿ ನಗರ, ಸರ್ ಮಿರ್ಜಾ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನಗರ, ಮೆಹೆಬೂಬ್ ನಗರ, ಹೆಗೆಡೆ ನಗರ, ರಜಾವುಲ್ ಮುಸ್ತಾಫ ನಗರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ನಗರ. ಹೆಚ್ಕೆಜಿಎನ್ ನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ತುರ್ಚ್ಘಟ್ಟ, ಕೈದಾಳೆ, ಹದಡಿ, ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಶಿರಮಗೋಂಡನಹಳ್ಳಿ, ನಾಗನೂರು, ನಾಗಮ್ಮ ಕೇಶಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ಜರೇಕಟ್ಟೆ, ಮುದಹದಡಿ, ವಡೆಯರಹಳ್ಳಿ, ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಹಳೇಬಿಸಲೇರಿ, ಹೊಸಬಿಸಲೇರಿ, ತರಳಬಾಳು ನಗರ, ಮಹದೇವಿಪುರ, ಹೊಸಬೆಳವನೂರು, ಹಳೇಬೆಳವನೂರು, ಉಜ್ಜೀನಿಪುರ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪಾರ್ಕ್ಗಾಗಿ ಮತದಾರರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತದಾರರು ಎದುರು ಕಂಡಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯಾನವನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮರೀಚಿಯಾಗಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆರೋಪಗಳಾಗಿವೆ.
2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ: 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾವಣಗೆರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ.ಬಿ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಣಿಸಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ 84,621 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ 62,777 ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಿ.ಬಿ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ 4,563 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.
