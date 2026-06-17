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80 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಷಂಶೀಪುರದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧ: ಹೋರಾಟದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದು, ಷಂಶೀಪುರ ಶಾಲೆಯೂ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

Shanshipur Government School
ಷಂಶೀಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 1:35 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಷಂಶೀಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 80 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಡಮಕ್ಕಳ ಬಾಳು ಬೆಳಗಿದ ಶಾಲೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​ ಶಾಲೆ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಷಂಶೀಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ ಷಂಶೀಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರಳಿ ಕೆಂಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಷಂಶೀಪುರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದವರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಬಿಎಸ್​ಎಫ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಬೇಡಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್: ಚಿಕ್ಕ ಶಾಲೆ, ಪುಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿದ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​ ಶಾಲೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​ ಶಾಲೆಗಳ‌ ಪ್ರಯೋಗ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಡಿಡಿಪಿಐ ಕೊಟ್ರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ 20 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

Shanshipur Government School
ಷಂಶೀಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸುವ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆಯ್ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​​ ಶಾಲೆಗಳ 1 ರಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಕಡಿಮೆ ದಾಖಲಾತಿ) ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಲೀನ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಲೀನ ‌ಆಗಲಿವೆ. ದಾವಣಗೆರೆ- 9, ಹರಿಹರ-2, ಹೊನ್ನಾಳಿ-3, ಜಗಳೂರು-3 ಹಾಗೂ ಚನ್ನಗಿರಿ-3 ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​​ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಎಲ್‌ಕೆಜಿ ಹಂತದಿಂದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ.

1200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ బల ತರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 1ರಿಂದ 8 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ 7 ಶಾಲೆಗಳು ನೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯವರು ಆರೋಪ‌ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಷಂಶೀಪುರ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಿಸಲು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ‌

Shanshipur Government School
ಷಂಶೀಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)

ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಸೊರಗುತ್ತಿವೆ.‌ ಇದೀಗ ಸರ್ಕಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 10 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಶಾಲೆಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

8 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳ ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧತೆ: ಇನ್ನು ಈ ಷಂಶೀಪುರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಬರುವ ನಾಲ್ಕೈದು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಈ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ (ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ) ಆರಂಭಿಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ 0 ದಿಂದ 8 ಕಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಟಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕಪ್ಪುಚುಕ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದ್ದು, ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ‌ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್​ ಮಾದರಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

1-7 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ 107 ಮಕ್ಕಳು: ಎಸ್​ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬನ್ನಿಕೋಡು ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು 1-7 ರ ತನಕ 107 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಳು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡವರು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸಲು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ. ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಬಂದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

60-80 ವರ್ಷದ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಪಂ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್​ಸಿ, ಎಸ್​ಟಿ ಸಮುದಾಯದವರು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಲೆ ಮುಚ್ಚಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 60-80 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಶಾಲೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಶಾಲೆ ಇದು. ದಯಮಾಡಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಾರದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ: ಪ್ರಭಾರ ಡಿಡಿಪಿಐ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಈಗಾಗಲೇ 8 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಸೌಲಭ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಗೆ ಐದು ಗ್ರಾಮಗಳ (8 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ) ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕೂಡ ಇದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಟರಿ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡನಾಳದ ಹೈಟೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್...!

TAGGED:

DAVANAGERE
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ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ವಿಲೀನ
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