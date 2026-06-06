5 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು: 10 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ, 42 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ
ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 7:21 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, 30 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಭದ್ರಾವತಿ ಮೂಲದ ಮಾಲತೇಶ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹಣ ದೋಚಿದ ಮೆಹಬೂಬ್(34), ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಂಗ್ಲಿ (33), ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಜಯ್ (35), ಅನಿಲ್.ಬಿ (27) ಬಂಧಿತರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಲತೇಶ್ ಅವರು ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಒಮಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದ್ದರು. ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕಣಿವೆ ಹತ್ತಿರದ ಎಸ್.ಹೆಚ್-25 ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾಲತೇಶ್ ಅವರ ವಾಹನ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಹೆದರಿಸಿ ಒಮಿನಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು ಹಣದ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 38 ಲಕ್ಷ ನಗದಿರುವ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಬ್ರೋಕರ್ ಆದ ಆರೋಪಿ ಮೆಹಬೂಬ್ (34) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಕರಣ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೆಹಬೂಬ್ ತನ್ನ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಂಗ್ಲಿ (33), ವಿ. ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲಿಯಾನ್ ಅಜಯ್ (35), ಅನಿಲ್ ಬಿ (27) ಎಂಬವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ತನಿಖಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 23,30,000 ರೂ. ನಗದು ಹಣ, 6 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 1 ಕಾರು ಮತ್ತು 70 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 3 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧನ: ದಾವಣಗೆರೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮೂರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಂದಾಜು 6.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಗದು ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಬೀರೇಶ್ ಎಂಬವರು ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂಭಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕಳ್ಳತನ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸಾದಿಕ್ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪೈರೋಜ್ ಸನಾವುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ (32), ಸೈಯ್ಯದ್ ಹುಸೇನ್ (29) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ದಾವಣಗೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಂಧನ: ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೀಲಾವತಿ ಎಂಬವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ 20 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಲಪಟಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಹಿಳೆ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳಾದ ರಂಜಿತಾ ಎಮ್ (30), ಅಭಿಷೇಕ್ ಎಮ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಭಿ (28) ಎಂಬುವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 80 ಸಾವಿರ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಬಂಗಾರದ ಸರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕದ್ದ ಕಳ್ಳಿಯ ಬಂಧನ: ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, 50 ಸಾವಿರ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ರೇವತಿ ಆರ್.ಪಿ ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆ. ಆರೋಪಿ ಬಾಪೂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 300 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆರತಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ: ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಮತಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ, 5,31,000 ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯಾಮತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯರಗನಾಳ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾರದ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಎಸ್ಪಿ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 42 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ಕಾರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಎರಡು ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೊನ್ನಾಳಿ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಿಗೆ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೂರುದಾರ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನವರಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದು ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ವೇಳೆ ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಬ್ರೋಕರ್ ಮೆಹಬೂಬ್, ಅಜ್ಜಪ್ಪ, ಅನಿಲ್, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೇರಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದರು. ಬಂಧಿತರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 23 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಕಾರು, ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: