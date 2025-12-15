ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ-ರೊಟ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಬಲು ಇಷ್ಟ: ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನೆನೆದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ
ಅಗಲಿದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆ ಶೋಕದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ಯಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ, ಮುಖಂಡರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ, ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ಧಣಿ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಭಾನುವಾರ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಂಸಿಸಿಬಿಬ್ಲಾಕ್ನ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂತಿಮದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ ಅವರ ಕೆಲಸ ನೆನೆದು ಕಾಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಪ್ತವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಆವರಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುವುದು, ಬಳಿಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬಹುದು - ಯಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ: ಈ ಕುರಿತು ಯಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಇಟ್ಟು ಬರುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿ ಎಂದರೆ ಸಮಾಧಿ ಒಳಗೆ ಗೂಡು ಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದು. ಬಹುಶಃ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಾಧಿನೇ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ"ಎಂದರು.
"ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಬಾಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾದಲ್ಲಿ, ಅಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದ್ದು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ನಾನು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿದವರು: "ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಉತ್ತುಂಗಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಇವರೇ ಕಾರಣ. ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಡಾನಾಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದು ಅವರ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮಾಡಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದೆವು. ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿದ್ದೆ, ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಜೊತೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರು ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ" ಎಂದು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಆವರಗೆರೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು: "ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾತಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಕ್ಕೆ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ತಾತ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಯಾ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆತಂದು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಷ್ಟು ನೋವು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗದಷ್ಟು ನೋವು ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಆಪ್ತ ಬಾತಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಯಶೋಧ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ: "1994 ರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 6 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಅವರು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರಂತೆ ಬಾಳುವ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿಂದೂ- ಮುಸ್ಲಿಂ -ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ, ಚಾಚು ತಪ್ಪದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 5000 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಜನ ಈಗಲೂ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಕಳಶ ಉರುಳಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡ ಮನ್ಸೂರ್ ಅಲಿ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
