ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ದುಬಾರಿ, ಖರೀದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿಂದೇಟು: ಶುಭ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ - ದಾವಣಗೆರೆ ಜನರ ಅಳಲು
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ, ಚೆಕ್ಕೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನ. ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
Published : November 20, 2026 at 6:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಜೋಳದ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದುಬಾರಿ ದುನಿಯಾ ಎಂಬಂತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸರದಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಲವಂಗ, ಗಸಗಸೆ, ಚೆಕ್ಕೆ, ಧನಿಯಾ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಹೂ-ಮೊಗ್ಗು, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಮರಾಠಿ ಮೊಗ್ಗು, ಜಾಯಿಪತ್ರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೈ ಸುಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆ ಅಪೂರ್ಣ. ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಮೂಗಿಗೆ ಘಮಲು ತರುವ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹಿಣಿಯರು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಏರಿಕೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.26ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಬರ, ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ, ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈಪರೀತ್ಯ, ರೋಗ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಕೃಷಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಬೆಲೆಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಸಾಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್.
ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ: "ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಲವಂಗ ಕೆಜಿಗೆ 800 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 1,200 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾತ್ರ ಹಳೆ ದರದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿಣ, ಧನಿಯಾ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಲವಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾಗಶಃ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ದರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಡಲ್ ಇದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಬಂಳ, ಅಂಗಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಬದುಕಬಹುದು. ಈ ಮುಂಚೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆಜಿಗೆ 2,000 ದರ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 3,400 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ 1,400 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 240 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 340 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಜೀರಿಗೆ, ಗಸಗಸೆ, ಚೆಕ್ಕೆ, ಮೆಂತೆ ಕಾಳು, ಸಾಸಿವೆಯ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಧನಿಯಾ ಮೊದಲು ಕೆಜಿಗೆ 140 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 190 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈಗ ಕೆಜಿಗೆ 380 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಕೆಜಿಗೆ 600 ರೂ. ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 780 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ 180-200 ರೂ. ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಗ್ರಾಹಕರು ದರ ಕೇಳಿಯೇ ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೇಸರಿಂದಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ದರದಲ್ಲೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್.
ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ತೊಂದರೆ: ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮದುವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿನ ದರಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ದರಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಮಾತ್ರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 10 ಕೆ.ಜಿ ಕೊಳ್ಳುವವರು 5 ಕೆ.ಜಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ನಾವು 45 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಮದುವೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈಗ 55 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೈ ಸುಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊರೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಮದುವೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು" ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮದುವೆ ಮಾಡಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ ಏರಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು. ಮದುವೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ 6-10 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದರೆ ಬಡವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ದರದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ನಾವು ವೋಟು ಹಾಕಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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