ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ಕಾಟ! ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ-ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜನ!

ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರದ ಕಾಟದಿಂದ ಜನರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ-ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

WITCHCRAFT IN VILLAGE
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ಕಾಟ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 7, 2025 at 3:20 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ : ನೂರುಲ್ಲಾ. ಡಿ

ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಲೂಕಿನ ಹೂವಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ವಾಮಾಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದ್ದು, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಜನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಊರು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರಂತರ ವಾಮಾಚಾರ ನಮ್ಮಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಮಾಚಾರ ಕಾಟ; ಜನರು ಹೇಳುವುದೇನು? (ETV Bharat)
Witchcraft plague in the village
ಬೀಗ ಹಾಕಲಾದ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಯಾರೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಟಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಊರು ತೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮೆನಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವ ದುರುಳರು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಕಲಹ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿಯ ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮದ ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಎಸೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ-ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಜೀವ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಡಿದು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

Witchcraft plague in the village
ಬೀಗ ಹಾಕಲಾದ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಆಗದ ಪ್ರಯೋಜನ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಮಾಟಮಂತ್ರ - ವಾಮಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹದಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರಬೇಕೆ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ-ಮೊನ್ನೆ ಹೋದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಊರಿನ ಜನರನ್ನು ಕರೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರತ್ನಮ್ಮ, ಸುನಂದಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Witchcraft plague in the village
ಬೀಗ ಹಾಕಲಾದ ಮನೆ (ETV Bharat)

ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮ: ಕುಂಕುಮ ಭರಿತ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ನೆಂಟರ ಮನೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಮೂಡನಂಭಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಭಾಗಶಃ ಜನ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮಾತು.

Witchcraft plague in the village
ಬೀಗ ಹಾಕಲಾದ ಮನೆ (ETV Bharat)

''ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಭಯಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾಳೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರೋ ಎಸೆದಿರಬಹುದೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ತಡರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಕಡೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಗ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಸೊಸೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲು ಭಯಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಮಾಟಮಂತ್ರದ ಭಯಕ್ಕೆ ತವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನಮಗೂ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಕಂಡರೆ ಜನ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Witchcraft plague in the village
ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚಿದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಹುಣ್ಣಿಮೆ-ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಜಗಳ: ''ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗೆ, ಕಾರು ಕೆಳಗೆ, ಮನೆಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರೆಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಕೆಲವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾಟದಿಂದ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ - ಸೊಸೆ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಶಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದೆ ಸೊಸೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದ ಹಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಠಾಣೆಗೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಸುನಂದಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Witchcraft plague in the village
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಮಾಚಾರ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆರೋಪ: ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಡುವುದನ್ನು ನಾನೇ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿರುವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆದು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆತ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ರಾತ್ರಿ ಪೊಲೀಸರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯ್ತು. ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾಟ ಮಾತ್ರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಗಳ, ಮನಸ್ತಾಪ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Witchcraft plague in the village
ಹೂವಿನಮಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ (ETV Bharat)

