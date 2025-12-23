ದಾವಣಗೆರೆ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸೋ ವಿಶೇಷ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್: ಒತ್ತಿದ ಶಾವಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೂರ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಗಮ್ಮತ್ತು!
ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಲು ಶಿವನಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮೈಸೂರು, ಹಾವೇರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ.
Published : December 23, 2025 at 11:19 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬೆಣ್ಣೆದೋಸೆ, ಮಿರ್ಚಿಮಂಡಕ್ಕಿಗೆ ಮಸೋತವರೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ದೊರೆಯುವ ಒಗ್ಗರಣೆ ಶಾವಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಈ ಶಾವಿಗೆ ಜೊತೆ ಕಾಯಿ ಚೆಟ್ನಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆಹಾ.. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗೇಣು!
ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯ ದುರ್ಗಾಂಭಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಶಿವಾಜಿ ವೃತ್ತದ ಕೂಗಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್'ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಇಂದಿಗೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂಡ ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪದ್ದತಿ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಶಾವಿಗೆಗೆ 6 ಪೈಸೆ! ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಎಂಬುವರು ಈ ಶಾವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳಾಗಿದ್ದು, 50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಈ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಸುಜಾತ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೇ ಹೋಟೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ 1973-74ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಶಾವಿಗೆ ಕೇವಲ 6 ಪೈಸೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ 6 ಪೈಸೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಅಣ್ಣ - ತಮ್ಮಂದಿರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲ ಸರಿದಂತೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಕೈವಶದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಜಾತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗ ಪ್ಲೇಟ್ ಶಾವಿಗೆಗೆ 6 ಪೈಸೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 35 ರುಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತೆರಳುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಒತ್ತಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಜ್ಜಂಪುರ ಶೆಟ್ರು ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಲೇ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಐದಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು: ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಕಡುಬು ಮಾಡಿ ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರು ಶಾವಿಗೆ ಒತ್ತುವ ಮಿಷನ್ ತಂದು ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಆ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸದೇ ಈ ಹಳೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜನ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ತೆರಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗುವವರು ಪಾರ್ಸಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಉಂಟು. ಶುಚಿ ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕದಾರೂ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿರುವ ಹೋಟೆಲ್: ಇಂತಹ ಶಾವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೈ-ಫೈ ಹೋಟೆಲ್ ಇದಲ್ಲ. ಪುಟ್ಟ ಕೋಣೆ, ನಾಲ್ಕೈದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅವರ ಮಡದಿ ಸುಜಾತ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಪುತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಾಗುವ ವಿಧಾನ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆನೆ ಹಾಕಲಾದ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ರುಬ್ಬಿಕೊಂಡ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಬಳಿಕ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡ್ಲಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಕಡಬನ್ನು (ನಾದಿದ ಹಿಟ್ಟು) ಕೆಲ ನಿಮಿಷ ಗಾಳಿಗೆ ತಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಶಾವಿಗೆ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಅದುವೇ ಒತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗರಣೆ (ವಿಶೇಷ ಮಸಾಲೆ), ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಬಂದಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕದೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಚಟ್ನಿ ಈ ಶಾವಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 25-30 ಕೆಜಿ ಹಿಟ್ಟು (ಕಡುಬು) ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ಥಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರು.
ಸುಜಾತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತು: ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕರಾದ ಸುಜಾತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ "ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾವಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಗೋವಾ, ಪುಣೆ, ಸೂರತ್ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಗೇ ಇರಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಬೆರಸಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಚಿತ್ರಾನ್ನಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 25-30 ಕೆಜಿ ಕಡುಬು ಬಳಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಚೆಟ್ನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ, ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ ಹೀಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಕಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾತು: ಗ್ರಾಹಕ ನೀಲಪ್ಪ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ "40-45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನೋಡಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 6 ಪೈಸೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಶಾವಿಗೆ ಇತ್ತು. 1973-74ರಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಆ ರುಚಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿ, ಅಜ್ಜಂಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಡಗನೂರು, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆಯ ಜನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಶಾವಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದುಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಒತ್ತಿ ಶಾವಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಈ ಶಾವಿಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು" ಎಂದರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಶಾವಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೇ ಹಳೆಯ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇ ತಿಂಡಿ. ರಿಜನಬಲ್ ಬೆಲೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.
