ಬಜೆಟ್​ ಸಿಹಿ - ಕಹಿ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ - ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಮರೆತರಾ ಸಿಎಂ?, ಬಜೆಟ್​ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಲೆನಾಡ ಮಂದಿ!

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 2026 ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಂದಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೀಗಿದೆ.

SHIVAMOGGA MYSURU DAVANAGERE ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್​ 2026
ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 6, 2026 at 7:24 PM IST

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದಾಖಲೆಯ 17ನೇ ಬಜೆಟ್​ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಜೆಟ್​ನ್ನು ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರೇ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಸಿಎಂ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡ ಮಂದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಬಜೆಟ್​ ಬಗ್ಗೆ​ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು: ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಕುರಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್​​ ಪತ್ರಿಕಾಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, "ಈ ಬಜೆಟ್​ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 16 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ಮೋಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ 17ನೇ ದಾಖಲೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೇ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ರೇಷ್ಮೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಣ್-ಟ್ರಿಣ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶದಾಯಕ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಈ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೀಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಜೈನ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು, "16 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿರುವುದು ಸರಿ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

"ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್​​ ಮೈಸೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಚಾಮರಾಜ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟರು.

ಸಿದ್ದು ಲೆಕ್ಕಚಾರಕ್ಕೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಮಂದಿ ಏನದ್ರು?: ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಜೆಟ್​ನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಶೇ 43ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು, ವಾಣಿಜ್ಯೋದಮಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಎಐ ಹಬ್​​ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಸ್ವಾಗರ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಬಜೆಟ್​ನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದು, "ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗೆ ಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇಎಸ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೆಸರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮ, ಐಟಿಯಂತ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ" ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಬೆಣ್ಣೆನಗರಿ ಜನ ಆಕ್ರೋಶ: ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕಗೆ ಬಗೆಗಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೊರತೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೃಹಿಣಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೇಷವ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆದಾಯಿತು. ಕೆಲ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದರು.

ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರಲಿಲ್ಲ: "ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಸಿದ್ದೇಶ್, " ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ದುಡಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಆಟೋಗಳ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು.‌ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

ಮತ್ತೋರ್ವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ್ ಎಂಬುವರು, "ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗದೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ದಾವಣಗೆರೆ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.

"ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಿರೀಶ್ ದೇವರಮನೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

