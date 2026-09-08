ಹಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್! ಆಪರೇಷನ್ ವರಾಹದ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ FIR: ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹಂದಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಗುವುದೆಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ- ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ.
Published : September 8, 2026 at 8:23 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನಗರದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿವೆ.
ಹಂದಿಗಳಿಂದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವುಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ. ಎನ್. ಮಹಾಂತೇಶ್ ಅವರು ಹಂದಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಯುಕ್ತರ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಜಗ್ಗದ ಮಾಲೀಕರು ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗದೆ, ಉತ್ತರಿಸದೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನಗರದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವುದಾಗಿ ಆಯುಕ್ತರು ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗಡುವು: ಬಿಡಾಡಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅ.31ರ ವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ. ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಂದಿಗಳಿವೆ, ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀಡಿದ ಗಡುವಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂದಿಗಳು ಬೇಕೆನ್ನುವವರಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಸಾಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡಾಡಿ ಹಂದಿಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಅಪಘಾತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಂದಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂದಿಗಳ ಹಿಂಡು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ: ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದ ಎಸ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ ಲೇಔಟ್, ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದವೀರಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಆಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ಓಡಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಹಂದಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು, ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅ.31ರ ವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮರೀಚಿಕೆ: ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿರೀಶ್ ದೇವರಮನೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನಗರದಾಚೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಹಂದಿ, ನಾಯಿಗಳ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಜನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಜೀವಹಾನಿ, ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು, ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಲು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಲಿ. ಹಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಲೀಕರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ನಗರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು: ಪಾಲಿಕೆ ಕಮಿಷನರ್ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂದಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ದೂರು ಬಂದಿವೆ. ನಾವು ಹಂದಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವು ಮಾಲೀಕರು ಮಾತ್ರ ಬೀದಿಗೆ ಹಂದಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ, ಹಂದಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ಹಂದಿ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಂದಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡದ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. 11 ಜನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವೇ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹಂದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
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