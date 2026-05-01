ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರದ ಮಾವು; ದರ ಏರಿಕೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ದರ ಕೆ.ಜಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.

ಮಾವು ಮಾರಾಟ
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 1, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇಳುವರಿಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯಷ್ಟು ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರದೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೆಲವು ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿವೆ.

ಕೆ.ಆರ್.ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ಕಸಿ ಹಣ್ಣು, ಮಲಗೋಬಾ, ರಸಪುರಿ, ತೋತಾಪುರಿ, ಸಿಂಧೂರ್, ಬೇನಿಷಾ, ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಮಾವು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಸಪುರಿ ಹಣ್ಣು ಕೆ.ಜಿಗೆ 80-120, ಬಾದಾಮಿ ಹಣ್ಣು 80-110, ಮಲ್ಲಿಕಾ 80-100, ಕಸಿ ಹಣ್ಣು 50-80, ತೋತಾಪುರಿ 50-100 ರೂಪಾಯಿ ದರವಿದೆ.

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿಗಳ ಮಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮಾವು ಬರಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಲಗೋಬಾ, ಸಿಂಧೂರ್​ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಳಿ ಕಸಿ ಮಾವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯವಾಗಿವೆ.

ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸುಗ್ಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.‌ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಕಟಾವು ಆಗಲಿದೆ.‌ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾದ ಬಳಿಕ ಸಿಗಲಿವೆ. ಸದ್ಯ ಮಳೆ ಹೊಡೆತ, ಬಿಸಿಲಿನ‌ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಕಸಿ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಕ್ಕರೆ, ಬೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೂ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಸಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬೇಕಿದೆ.‌

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು

ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮಹೇಶಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೂ, ಬೆಳೆದವರಿಗೂ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಯಿಗಳು ಉದುರಿ ಹೋಗಿವೆ. ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು, ಕೆರೆಬಿಳ್ಚಿ, ಗುಡಾಳ್ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಮಾವು ಬರಲಿದೆ. ಮಾವಿನ ಸುಗ್ಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲಿದೆ.‌ ಬಾದಾಮಿ, ರಸ್ಪೂರಿ, ಸಿಂಧೂರ, ಗ್ರೇಪ್, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ನೀಲಂ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬರಲಿದೆ. 60-70 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಕಾಯಿ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣು ಬರಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಬೆನಿಶಾ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಜನ ಮಳೆ ಬೀಳಲಿ ಎಂದು ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ವ್ಯಾಪಾರಿ ದಾದಾಪೀರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಇದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬರಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಬಳಿಕ ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಮಾವು ಬರಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳಿವೆ. ತೋತಾಪುರಿ 50-100 ದರ ಇದೆ. ಐದು ಹತ್ತು ಲಾಭ ಸಿಕ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ

ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ, ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಣ್ಣು ಬರಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಬರಬೇಕಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿರುವ ಹಣ್ಣು ಇದು. ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ದಿನ ಕಾದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಣ್ಣು ಕೆಂಪದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಹುಳಿ ಇರಲಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಕೆಜಿಗೆ 120 ದರ ಇದೆ. ರಸ್ಪೂರಿ ಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು, ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ: ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 1,200 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆ‌ ವಾರದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬರಲಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಟಾವು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ, ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು, ಹೊನ್ನಾಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೂಸ್, ತೋತಾಪುರಿ, ಸಿಂಧೂರ, ಬಾದಾಮಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಇದೆ. ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಬಿಸಿಲು ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದಿರುವ ಫಸಲು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

MANGO FRUIT PRICE
ALMOND MANGO
DAVANAGERE
MANGOES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.