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ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಸವಂತಪ್ಪ: ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನಕ

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಯಕೊಂಡ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಳ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದವರು ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

DAVANAGERE : KS BASAVANTHAPPA TAKES OATH AS MINISTER
ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಸವಂತಪ್ಪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 6:51 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಸರಳ, ಜನಪರ ಕಾಳಜಿ, ಸಂಭಾವಿತರಾಗಿರುವ ಮಾಯಕೊಂಡ ಎಸ್ಸಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲೋಕಭವನದ ಗಾಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರು ಬಸವಂತಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂತನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.

ಕೆಎಸ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾ ಹಾಗೂ ಅತ್ತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದವರು ಎನ್ನುವುದು ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಸಗುಡಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಬಾತ್ ರೂಂ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸವಂತಪ್ಪ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಸೋತಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಎಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು '108' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಚಿಗಟೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದವರು.

Davanagere : KS Basavanthappa takes oath as minister
ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ (ETV Bharat)

ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ:

  • ಜನನ - 20-07-1969
  • ಹುಟ್ಟೂರು - ಹಳೇ ಕುಂದುವಾಡ
  • ಪ್ರಸ್ತುತ - ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರ
  • ತಂದೆ - ದಿ. ಸಂಗಪ್ಪ
  • ತಾಯಿ - ದಿ. ಹನುಮಕ್ಕ
  • ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ - ಪಿಯುಸಿ
  • ಪತ್ನಿ - ಮಮತಾ
  • ಮಕ್ಕಳು - ಇಬ್ಬರು (ಓರ್ವ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಪುತ್ರಿ)

ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ: ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆನಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. 2018ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಯಕೊಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರಿ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಮಾದಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್. ಆಂಜನೇಯ ಅವರ ಅಳಿಯ ಕೂಡ ಹೌದು.

Davanagere : KS Basavanthappa takes oath as minister
ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತನಕ: ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕೂಡ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳ ಕಸ ಗುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬಡವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜಿಪಂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದ ಜಯದೇವ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಪೂರವೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

Davanagere : KS Basavanthappa takes oath as minister
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪ (ETV Bharat)

"ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹೆಚ್.​ಆಂಜನೇಯ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅವರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಲ ಸೋತರು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ‌ರಾಗಿದ್ದವರು. ಅವರ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಖುಷಿಪಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಮತಾ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಸವಂತಪ್ಪ ಅವರ ಅತ್ತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ನನಗೆ ಅಳಿಯ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕನಸು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಶ್ರಮಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ಪದಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಬಡಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ದೈವ ಇಚ್ಛೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಲಿ" ಎಂದು ಹರಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರಳ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತಪ್ಪಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ

TAGGED:

BASAVANTHAPPA TAKES OATH
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ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ
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